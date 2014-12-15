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Çok Konuşanlar 'Şişiyor'

Yemeklerden sonra karın bölgesinde yaşanan şişkinlik, birçok kişinin kâbusu haline gelebiliyor. Birkaç basit önlemle bu sorundan kurtulmak mümkün; ancak uzun süren şişkinlikleri de ihmâl etmemek gerekiyor

Çok Konuşanlar 'Şişiyor'

Yemeklerden sonra karın bölgesinde yaşanan şişkinlik, birçok kişinin kâbusu haline gelebiliyor. Birkaç basit önlemle bu sorundan kurtulmak mümkün; ancak uzun süren şişkinlikleri de ihmâl etmemek gerekiyor

15 Aralık 2014 Pazartesi 16:28
Çok Konuşanlar 'Şişiyor'
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Çok Konuşanlar 'Şişiyor'
Yemeklerden sonra karın bölgesinde yaşanan şişkinlik, birçok kişinin kâbusu haline gelebiliyor. Birkaç basit önlemle bu sorundan kurtulmak mümkün; ancak uzun süren şişkinlikleri de ihmâl etmemek gerekiyor


Gün içinde karın bölgesinde yaşanan şişkinliklerin en sık rastlanan nedeni hızlı beslenme. Sindirimin ağızda başladığını unutmamak gerekiyor, gıdaların, çiğnemeye belli bir süre ayrılmadan yutulması durumunda ağız içinde yapılması gereken sindirimin kalitesi istenildiği kadar gerçekleşemiyor. Yani mide, ön hazırlık yapılmadan yutulan gıdaları sindirebilmek için normalden daha fazla çalışıyor. Ağızda kötü başlayan sindirim şişkinlik yaratarak yiyeceklerin mideye oturması hissini yaratabiliyor.
Sofraya oturulduğunda günlük sorunları unutup tamamen yemeğe odaklanmak gerektiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Uz. Dr. Koray Tuncer, ana öğünleri atlamamak kadar, ara öğünlerde de küçük atıştırmalıklarla hızlı beslenmenin önüne geçildiğini söylüyor.
Yavaş beslenmenin yanı sıra, ağız içi sağlığının da iyi olması gerektiğini vurgulayan Dr. Tuncer, hızlı beslenmenin yarattığı sorunlar hakkında şunları söylüyor:
"Çok sayıda diş eksikliği söz konusuysa, yavaş beslenilse bile istenilen sonuç alınamamaktadır. Diş sağlığı sorununun mutlaka dikkate alınıp çözüme gidilmesi gerekmektedir. Halledilmediği durumlarda sorunlar yaşanması kaçınılmaz olmaktadır.
YUTULAN HAVA ŞİŞKİNLİK YAPAR
Hızlı beslenmenin diğer olumsuz yönü de farkına varmadan hava yutulmasıdır. Lokmayı ağıza alırken ister istemez ağız boşluğuna hava girmektedir. Yavaş beslenen bir kişi, çiğneme esnasında ağız ve burundan bu havayı dışarı atabilmektedir. Hızlı beslenen kişilerde ise, bu hava lokmalarla birlikte mideye inebilmektedir. 

Hava yutulması sadece beslenme sırasında olmayabilir. Gün içerisinde çok konuşmak, sakız çiğnemek vesigara içmek de fazla hava yutulmasına neden olabiliyor. Sofrada sohbet etmek yemeğin hızını azaltmak açısından uygun gibi gözükse de fazla hava yutulması yönünden zararlı olabilmektedir. Midede oluşan gaz, tamamen yuttuğumuz havadan kaynaklanmaktadır. Gün içerisinde, sekreter-çağrı merkezi çalışanları gibi işi gereği çok konuşmak zorunda kalan kişilerin, şişkinliğe neden olan diğer faktörleri kontrol altına almaları gerekir.

Mideden farklı olarak bağırsaklarda, sindirim sırasında gaz oluşmaktadır. Bu konuda kuru baklagiller dikkat edilmesi gereken gıdalar arasında bulunmaktadır. Kuru baklagillerin yanı sıra süt, yoğurt ve çiğ sebzeler şişkinliği artırabilmektedir. Kişinin tiroidi iyi çalışmıyorsa ya da pankreas gibi, ek sindirim organlarında sorun varsa bu durum sindirim sisteminin yavaş çalışmasına ve hazımsızlık sıkıntıları yaşanmasına neden olabilmektedir.

ŞİŞKİNLİK CİDDİ BİR HASTALIK HABERCİSİ OLABİLİR

Karın bölgesindeki şişkinlikler, gastrit-ülser gibi rahatsızlıklarda görülebileceği gibi karın içinde sıvı toplanması ve kanser gibi hastalıkların da habercisi olabilmektedir. Karın bölgesindeki şişkinlik, yakın zaman içinde çıkan ve şişkinlik hissi hiç bitmeyen bir şikayetse bir hekime gözükmek gerekmektedir. Tuvalet alışkanlıklarında ani değişimler ve uzun süre tuvalete çıkamamak da ciddi hastalıkların ilk belirtileri olabilmektedir.

DÜZENLİ KONTROLLER İHMAL EDİLMEMELİ!

Karın bölgesinde şişkinlikler, çarpıntı, nefes darlığı, karın içinde yer değiştiren ağrılara neden olabilmektedir. Gastrit ve özellikle ülser gibi durumlarda midede bakteri (H. pylori) saptanırsa genellikle 2 hafta süren antibiyotikli tedaviler uygulanmaktadır. 45-50 yaş üzerinde olan kişilerin, en az bir kez gastroskopi ve kolonoskopi yaptırması gerekmektedir. Ailesinde mide veya kolon kanseri olan kişilerin hekim tarafından uygun görülen sıklıkta, (çoğunlukla beş yılda bir; fakat saptanan bulgulara göre süre değişebilir) gastroskopik/kolonoskopik takipleri yapılmalıdır."

Son Güncelleme: 15.12.2014 16:31
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Çok Konuşanlar Şişiyor
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