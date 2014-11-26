Çocukların süt dişlerini ihmal etmeyin!

Sabah'ta yer alan habere göre Dr. Ayşe Utku Köyoğlu, süt dişlerin normal dişlere oranla daha çok organik madde içerdiğinden dolayı çürümeye daha yatkın olduğunu ve hızlı çürüdüğünü açıkladı.



Köyoğlu, "Çocuklar, çürüğün erken döneminde görülebilen soğuk sıcak hassasiyeti ve hafif ağrı gibi sinyalleri zamanında yorumlayamazlar. Olayı ancak dayanılamayacak kadar ağrı olmasında fark ederler ki bu durumda çok geç kalınmış olabilir. Çocuklar ağız bakımına da yetişkinler kadar dikkat edemezler. Çocuğun el becerisi, merakı ve ebeveynlerin tutumu diş fırçalama alışkanlığını belirler. Özellikle annelerin sıklıkla yaptığı bir hata da emzik ya da biberonu şeker, reçel gibi gıdalara batırarak çocuklara vermeleri veya uyku aralarında şekerli süt, meyve suyu gibi gıdalara alıştırmalarıdır. Böylece beslenme düzensizliğinden dolayı dişler çürümeye yatkın hale gelir" dedi.



SÜT DİŞİ ÖNEMLİ



Çürüğün tamamen engellenemeyeceğini ancak çürük sayısını azaltmaya yönelik bir takım işlemlerin yapılabileceğini anlatan Utku Köyoğlu, şunları kaydetti:



"Diş çürükleri genellikle azı ve küçük azı dişlerinin, çiğneyici yüzlerinde bulunan fissür adı verilen oluklarda başlar. Fissür örtücü malzemeyle olukların üzeri kapatılıp o bölgeye mikrop, yemek arttığı vs. sızması engellenerek çürük başlaması önlenir. Bu işlem, 6 yaşından itibaren çıkan kalıcı azı ve küçük azı dişlerine de uygulanabilir. Ayrıca dişlere yüzeysel florür uygulaması da çürüğe karşı direnci arttırır."



Süt dişlerinin önemine de değinen Utku Köyoğlu, süt dişlerinin birinci görevinin çocuğun beslenmesini sağlamak olduğunu belirtirken, konuşmanın düzgün gelişiminin de süt dişlerinin varlığına bağlı olduğunu söyledi.



Süt dişi kendinden sonraki kalıcı dişe rehberlik eder



Süt dişlerinin kapladıkları alanı kendilerinin yerine gelecek olan kalıcı diş için koruduğunu ve kalıcı diş sürerken ona rehberlik yaptığını belirten Pedodonti Uzmanı Dr. Ayşe Utku Köyoğlu, "Bu dönemde tedavi edilmeyen diş bozuklukları ileride diş çarpıklığı, çene gelişiminde bozukluk ve genel sağlık problemlerine (romatizmadan kalp rahatsızlıklarına kadar) sebep olabilecektir.



Dolayısıyla süt dişlerindeki çürükler, 'Nasıl olsa yerine yenileri gelecek' yanılgısına düşmeden tedavi edilmelidir. Süt dişlerindeki çürükler, ağrı ile çocuğun çok küçük yaşlarda tanışmasına ve gelecekte bazı fobileri olmasına neden olabilir. Ayrıca bu çürükler süt dişlerinin çok erken kaybına neden olabilir" ifadelerini kullandı.