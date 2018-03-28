Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114129
ALTIN
170.902
DOLAR
3.9998
STERLİN
5.6450
EURO
4.9382
ALO 171 TÜKETİCİ ŞİKAYET HATTI…
ALO 171 TÜKETİCİ ŞİKAYET HATTI
Elektrik Kesintisi Olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Ercan’da 136 Adet Uyuşturucu Hap
ERCAN'DA 136 ADET UYUŞTURUCU HAP
Ercan’da uyuşturucu
Ercan’da uyuşturucu
banner256

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Banyoda oynanan plastik ördekler ve benzeri oyuncaklarda, ciddi hastalıklara yol açan mantar ve bakterilerin bulunduğunun bir araştırmayla ortaya konmasının ardından oyuncakların içini açan ebeveynler, sosyal medyada bunların fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Banyoda oynanan plastik ördekler ve benzeri oyuncaklarda, ciddi hastalıklara yol açan mantar ve bakterilerin bulunduğunun bir araştırmayla ortaya konmasının ardından oyuncakların içini açan ebeveynler, sosyal medyada bunların fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

28 Mart 2018 Çarşamba 22:20
Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş
banner238

İsviçre Federal Su Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü ile ETH Zürih ve Illinois üniversitelerinden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, oyuncakların içinde santimetre kare başına 5 ila 75 milyon arasında bakteri hücresi bulundu. Araştırmaya göre, oyuncaklar sıkıldığında dışarı çıkan kirli suda “potansiyel hastalık taşıyan bakteriler” var.

Lejyoner hastalığına yol açan Lejyoner bakterisi ve özellikle bağışık sistemleri güçsüz olan kişilerde ölümcül olabilen ilaca dirençli pseudomonas aeruginosa bakterisi de oyuncaklarda bulunan bakteriler arasında. Araştırmaya göre, sıcak ve nemli banyo ortamı mikropların üremesi için ideal bir ortam oluşturuyor.

hastalik-twitter

Oyuncakların plastik yüzeylerinde üreyen bakteriler göz, kulak ya da mide enfeksiyonlarına da yol açabiliyor. Araştırmacılar, karbon içerikleri taşıyan plastiğin mikropları beslemeye yardımcı olduğunu da kaydediyor. BBC’nin radyo spikerlerinden, 4 çocuk annesi Rachel Burden, “Minik ördeğimiz bu sabah gayet temiz görünüyor. Doğrusu eşime onu kesmesini söylediğime pişman olmaya başlıyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebek sahibi olamayanlar için yumurta nakli aşamaları ve uygulama yöntemleri
Bebek sahibi olamayanlar için yumurta nakli aşamaları ve uygulama yöntemleri
Gözlerini ışıkta açamayan bebeklere dikkat!
Gözlerini ışıkta açamayan bebeklere dikkat!
Lazer tedavisinde doğru bilinen yanlışlar!
Lazer tedavisinde doğru bilinen yanlışlar!
Gece uyutmayan öksürüğü olanlar dikkat!
Gece uyutmayan öksürüğü olanlar dikkat!
Viagra hayat kurtarabilir
Viagra hayat kurtarabilir
Bu sakızı çiğneyen hasta olmuyor
Bu sakızı çiğneyen hasta olmuyor
Masa başında çalışanlar dikkat!
Masa başında çalışanlar dikkat!
Ev kadınlarını vuran iki hastalık!
Ev kadınlarını vuran iki hastalık!
Yeni bir cinsel hastalık ortaya çıktı
Yeni bir cinsel hastalık ortaya çıktı
Ağız kokusuna yol açan 7 neden
Ağız kokusuna yol açan 7 neden

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim