Çocukları yaz tatilinde bekleyen 7 tehlike

Yaz tatili çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine önemli katkı sağlıyor. Örneğin, D vitamini depolarını doldurmak gibi! Ancak tablonun diğer yüzü de var, güneş altında uzun süre veya korunmasız olarak kalmak, kirli havuz ve denize girmek, yaz ishalinden güneş çarpmasına kadar birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Dolayısıyla güneş ışınları, havuz ve denizden gelecek olan tehlikelere karşı önlem almak şart.

Ebeveynlerin en çok dikkat etmeleri gereken nokta ise güneşin zararlı ışınları. Özellikle güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği saatlerde korunmasız olarak güneş altında kalma sonucu gelişen güneş çarpması, bebek ve çocuklarda çok tehlikeli tablolara yol açabiliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, bu nedenle çocukların ve bebeklerin saat 10.00- 16.00 arasında güneşe çıkartılmamaları gerektiği uyarısında bulunarak, “Çocuklar çıkmak zorunda kalıyorlarsa geniş siperli şapka yaş grubuna uygun güneş kremleri ile korunmaları şart. Aynı zamanda bol bol sıvı içmeleri de çok önemli” diyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel tatilde çocukları bekleyen sağlık problemlerini ve bunlara karı ebeveynlerin almaları gereken önlemleri anlattı.

1. YAZ İSHALİ

Yaz ishali çocuklarda en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri. Dışkının sulu gelmesinin yanı sıra sayısının artması, (en az 3 ve üzeri) ve bulantı- kusma, halsizlik ile karın ağrısı gibi sorunlar görülebiliyor, bunlara bazen ateş de eşlik ediyor. Özellikle küçük çocuklarda hızla sıvı kaybına yol açtığı için kayıp yerine konmazsa özellikle böbrek yetmezliği ve şok gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Daha da kötüsü sıvı kaybına bağlı ölüm görülebiliyor. Etkeni virüs, bakteri veya parazit olan yaz ishali, en sık enfeksiyon oluşturan virüs ile bakterilerin besinlerde kolay ve hızlı bir şekilde üreyebilmesini nedeniyle ortaya çıkıyor. Ayrıca çocukların havuz ve denizde yuttukları mikroplu sular da ishal nedeni olabiliyor.

Nasıl korumalı?

-Açıkta satılan, kirli suyla yıkanmış besinleri yedirmeyin. Hijyen olarak kötü gözüken yerlerde satılan yemekleri vermeyin.

-Yiyeceğiniz besinleri uygun koşullarda saklayın ve dışarıdayken çabuk bozulabilen gıdalardan kaçının

-Şişelenmiş olan ayran/ meyve suyu gibi içecekleri tercih edin, açık olanları içirmeyin.

-Çocuğunuza yemek yedirmeden önce veya tuvalet ihtiyacınızı karşıladıktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayın.

-Yemekten önce ve tuvalete girdikten sonra ellerini yıkamayı öğretin. Kirli elle gıdaları veya çeşitli objeleri ağzına sokmaması gerektiği konusunda eğitim verin.

-İshalli iken havuza sokmayın, havuzda su yutmamasını öğretin.

-Eğlence amaçlı su kullanımı öncesi duş alın ve aldırın.

-Suya girmeden önce bez bölgelerini sabun ve suyla yıkayın.

2. SİNEK VE BÖCEK ISIRIKLARI

Sinek ve böcek ısırıkları ciltte kaşıntılı kabarıklıklara neden oluyor. Alerjik bünyeli çocuklarda kabarıklık daha büyük olup vücuda yayılabiliyor. Arı ve kene ısırıklarına karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Aksi halde arı sokması alerjik yapılı çocuklarda anaflaksi denilen şok tablosuna yol açabiliyor. Riskli bölgelerdeki kene ısırıkları da hayatı tehdit eden durumlara neden olabiliyor.

Nasıl korumalı?

-Kapı ve pencerelerin tül ile kapatılması sivrisinekle teması azaltıyor. Cibinlik, bebek arabası ve hareketsiz çocukların bulundukları yerlerde tüller kullanın.

– Uzun kollu ve paçalı, ayakkabı veya çorap içine sokulabilen açık renkli kıyafetler ve şapkaları tercih edin.

-Limon, okaliptüs yağı içeren doğal ürünler kullanabilirsiniz. Ancak sinek kovucu spreyleri küçük çocuklara uygulamayın.

3. GÜNEŞ ÇARPMASI

Güneş altında korunmasız, uzun süre kalan çocuklarda; ateş, baş ağrısı bazen de bulantı ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan güneş çarpması daha ağır durumlarda sıvı kaybına bağlı bayılmalara, hatta çocuğun hayatını yitirmesine bile neden olabiliyor.

Nasıl Korumalı?

– Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 10.00- 16.00 saatleri arasında güneşe çıkarmayın.

-Sabah ve saat 16.00'dan sonra güneş koruyucu şapka ya da şemsiye kullanın.

– Güneş ışınlarının yansıması yani fazla ısıyı dışarı vermesi nedeniyle açık renkli kıyafetler giydirin.

-Vücudun kaybettiği suyu yerine koymak için sık sık su içirin.

4. GÜNEŞ YANIKLARI

Güneş ışınlarının yeryüzüne en sık geldiği 10.00 – 16.00 saatleri arasında güneş altında aşırı kalma sonucunda ciltte yanıklar oluşturabiliyor. Hafif yanıklarda ciltte kızarıklık, ağrı ve yanma hissi gelişirken, ağır yanıklarda içi su dolu kabarcıklar ve doku zedelenmeleri gelişebiliyor. Ten rengi açık çocuklarda risk daha fazla oluyor.

Nasıl korumalı?

– Güneş ışınlarının yeryüzüne en yoğun ulaştığı 10.00- 16.00 saatleri arasında güneşe çıkarmayın.

-Dışarıya çıkmadan 30 dakika önce en az 30 koruma faktörlü güneş koruyucu krem sürün.

-Güneş kremini 2- 3 saatte bir tekrarlayın.

-Deniz ya da havuza girmişse, her yüzmeden önce güneş kremini tekrar sürün.

-Güneşin göze zararlı etki yapmaması için geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanın.

5. GÖZ, KULAK VE CİLT ENFEKSİYONLARI

İyi temizlenmediği veya uygun koşullarda girilmediği için havuzlarda oluşan mikroorganizmalar çocuklarda göz, kulak ve cilt enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Gözlerde kızarıklık, yanma, akıntı ile oluşan enfeksiyonlara konjonktivit deniyor. Havuz suyundaki fazla klor da gözde ve vücutta alerjilere yol açabiliyor. Kulakta ağrı, kaşıntı ve akıntı da iç ve dış kulak yolu hastalıklarında görülen belirtileri oluşabiliyor. Yine temiz olmayan havuzlardan dolayı, ciltte yaralarla giden cilt enfeksiyonları ve bazı virüslerin yaptığı “el- ayak- ağız hastalığı” denilen ve suçiçeğine benzer döküntü ile seyreden hastalık gelişebiliyor.

Nasıl Korumalı?

– Havuza girmeden önce ve girdikten sonra mutlaka duş aldırın.

-Havuz gözlüğü kullandırın.

-Kulak tıpalarından faydalandırın.

6. İSİLİK VE MANTAR

Küçük, kırmızı ve kaşıntılı lezyonlar olan, toplumda sıcak döküntüleri olarak da isimlendirilen isilik en sık boyun, omuz ve göğsün ön ile arka bölümlerinde görülüyor. Önlem alınmazsa vücudun her yerini kaplayabiliyor. Bunun yanı sıra genel kullanıma açık havuz, tuvalet, banyo, otel odaları gibi alanlarda ve ortak kullanılan havlu ile terlik gibi eşyalarla bulaşan mantarlar da tatile gölge düşürebiliyor. Cilt ve tırnakta görülen kaşıntılı, kızarık ve bazen de kabuklu lezyonlarla belirti veren mantar enfeksiyonu aynı evde yaşayan kişilere bulaşabiliyor. Havuzlardaki kimyasal ayak banyolarının kullanılması bulaşıcılığı önlemiyor, aksine enfeksiyonun yayılmasını arttırıyor.

Nasıl korumalı?

– Her gün ılık banyo yaptırın.

-Islak mayo mantar oluşumunu arttırdığı için denizden veya havuzdan çıktıktan sonra kuru mayo giydirin.

– Başkalarının eşyalarını giydirmeyin, ortak havlu kullandırtmayın.

-Banyo, tuvaletin ve havuz kenarının iyi temizlenmiş olduğundan emin olun.

7. İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONLARI

Havuz veya denizden çıktıktan sonra ıslak mayo ile kalmak çocuğun sağlığını tehdit ediyor. Örneğin idrar yolu enfeksiyonu gelişebiliyor. Sık idrara çıkma, idrar yapılırken ağrı ve yanma, ateş ve iştahsızlık, bulantı- kusma gibi yakınmalara neden olan bu enfeksiyon tedavide geç kalındığında böbrek rahatsızlıklarına, küçük çocuklarda idrardan kana mikrop geçmesi anlamına gelen sebsis tablosuna yol açabiliyor.

Nasıl korumalı?

– Kalabalık ve temizliğine güvenmediğiniz havuzlarda yüzdürmeyin.

-Havuz sonrası hemen duş aldırın.

-Islak mayo ile bekletmeyin, hemen kuru mayo giydirin.