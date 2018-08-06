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Çocukları çok sık yıkamayın

Amerikalı uzmanlar uyardı: 6-11 yaş aralığındaki çocukları çok sık banyoya sokmak bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine engel oluyor.

Çocukları çok sık yıkamayın

Amerikalı uzmanlar uyardı: 6-11 yaş aralığındaki çocukları çok sık banyoya sokmak bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine engel oluyor.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:14
Çocukları çok sık yıkamayın

Amerikalı uzmanlar uyardı: 6-11 yaş aralığındaki çocukları çok sık banyoya sokmak bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine engel oluyor. Haftada 1-2 kez yıkanmaları gerek. Amerikan Pediatri Akademisi ailelere, çocuklarına haftada bir ya da iki kez, en fazla üç kez banyo yaptırmalarını tavsiye ediyor. Doktorların belirttiğine göre fazla miktarda ve sıklıkta yıkamak, derinin sahip olduğu doğal ve koruyucu yağların yok olmasına neden oluyor. Böylelikle egzama gibi cilt problemlerine daha fazla rastlanıyor. Duşta ne kadar fazla kalırsanız o kadar vücut yağlarınızı kaybediyorsunuz. Yani uzun süreli ve sık duş almanız sadece sabun ve şampuan firmalarının yararına oluyor. Uzmanlar, kuru cilt tipine sahip yetişkinlere de vücutlarını sabunla çok sık yıkamamaları uyarısında bulunuyor.

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