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Çocuklarda duruş bozukluklarına dikkat

Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Selda Demirkol, çocuklarda duruş bozuklukları hakkında bilgi verdi.

Çocuklarda duruş bozukluklarına dikkat

Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Selda Demirkol, çocuklarda duruş bozuklukları hakkında bilgi verdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:35
Çocuklarda duruş bozukluklarına dikkat

Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Selda Demirkol: “Erken yaşta fark edilen omurga eğrilikleri, ilerleyen yaşlarda ciddi bel ve sırt ağrılarından kişisel özgüven eksikliğine kadar birçok sonucu önleyebilir”   

Demirkol, günlük yaşamın koşuşturmacasında çocuklarda oluşabilecek bozukluğun gözden kaçabileceğinin altını çizdi. Doktor Selda Demirkol, “Günlük yaşamın koşuşturmacası ev,  iş, çocukların okulu, çocukların okul başarısı derken çocuğumuzda bir duruş bozukluğu olabileceği gözümüzden kaçabiliyor. Özellikle çağımızın getirisi bilgisayar ve akıllı telefonlar başında hareketsiz geçirilen saatler bir yana, uzun süreli yanlış pozisyonda oturmanın çocuğunuza ne kadar zarar verebileceği sizinde aklınıza geliyordur. Erken yaşta fark edilen omurga eğrilikleri, ilerleyen yaşlarda ciddi bel ve sırt ağrılarından tutunda kişisel özgüven eksikliğine kadar doğabilecek birçok sonucu önleyebilir. Aşırı kilo, baş önde postür, özellikle kız çocuklarında ergenlikte gördüğümüz fiziksel gelişimi saklamaya yönelik kambur duruş gibi durumlar anne babaların omurga eğriliklerini fark etmelerini geciktirebilir. Yetişkin dönemde görülen omurga eğrilikleri de çocukluk çağında öğrenilen yanlış alışkanlıklardan kaynaklanabilir” dedi. 

Duruş bozukluğuna hangi durumlar neden olur? 

Doktor Demirkol, duruş bozukluğu nedenlerini şöyle sıraladı;

  

“Ağır ve yanlış sırt çantası kullanımı, uzun süre bilgisayar karşısında oturma, okul ve ev de çocuğun boyuna uygun olmayan masa sandalye kullanımı, yanlış uyuma alışkanlığı, görme bozukluğu olan çocuğun daha iyi görebilmek için boynunu daha fazla öne eğerek okumaya çalışması, aşırı kilo alması çocuğun duruşunu bozabileceği gibi zaten var olan omurga eğriliğini de gizleyebilir” 

Ne yapılmalı?

 

Bu durumlarda ne yapılması gerektiği ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Demirkol, “Kısa süreli ve sık aralar verilerek bilgisayar karşısında oturulmasına izin verilmeli.  Çocuk masada otururken ayakları yere basmalı, diz seviyesi kalça ile aynı hizada, masa dirsekten biraz yüksek olmalı ve omuzlar rahat pozisyonda olmalı. Bilgisayar monitörü göz hizasında olmalı. Uygun okul çantası kullanımı: Çocukların çok ağır çanta taşımaları önlenmeli. Çanta ağırlığı çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10 ila yüzde 15'inigeçmemeli. Her iki omuza eşit ağırlık verilmeli. Omuz askıları kalın, omuz ve bel kısmı desteklenmiş olmalı.  Bel kemeri bulunan çantalar kullanılmalı. Çanta yerleştirilirken daha ağır kitaplar vücuda yakın şekilde yerleştirilmeli. Çantayı taşırken çocuğun duruşu kontrol edilmeli. Eğer çocuk çanta taşırken başını öne uzatmak zorunda kalıyorsa çanta ağır gelmiş olabilir. Eğer çocuğunuzun bel ve sırt ağrısı var ise doktorunuzla görüşün. Çocuk sokak oyunları ve spora yönlendirilmeli. Yüzme, koşma,basketbol gibi sporlar çocuğun hem kaslarını ve kemiklerini güçlendirir hem de özgüvenini arttırır. Anne-baba çocuklarının duruşunu düzenli kontrol etmeli” dedi. 

Son olarak doğru duruş hakkında bilgi veren Demirkol, “Arkadan bakınca boyundan kuyruk sokumuna kadar omurga dik inmeli, omuzlar ve leğen kemiği her iki tarafta eşit olmalı, yandan bakınca baş ve omuz aynı hiza da olmalı, bel ve sırt eğrilikleri aşırı ya da düz olmamalı. Omurganın yana doğru eğriliklerine skolyoz, arkadan öne doğru eğriliklerine de kifoz denir. Çocuğunuzda kifoz veya skolyozdan kuşkulandığınızda mutlaka bir doktora başvurmanız gerekir”şeklinde konuştu. 

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