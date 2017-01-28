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28 Ocak 2017 Cumartesi 18:11

Çocuklarda Beta Mikrobuna Dikkat! Beta Mikrobu Nasıl Bulaşıyor?

Çocuklarda Beta Mikrobuna Dikkat! Beta Mikrobu Nasıl Bulaşıyor?
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Çocuklarda Beta Mikrobuna Dikkat! Beta Mikrobu Nasıl Bulaşıyor?
Özellikle kış aylarında boğazda iltihaplanmaya ve enfeksiyona yol açan beta mikrobu, ciddi hastalıkları tetikleyebiliyor... Uz. Dr. Kaan Kadıoğlu, bu mikrobun belirtilerini ve neden olduğu hastalıkları anlattı.


Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Kaan Kadıoğlu, beta mikrobunun bulaşma yolları ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

BELİRTİLERİ NELER?
Beta mikrobu diye bilinen mikroorganizma boğazda iltihaplanma yapan bir çeşit bakteridir. Boğaz ağrısı ve ateşi olan çocukların yaklaşık yüzde 10-15´inde A Grubu Beta hemolitik streptokok iltihabı vardır. Boğazın ve bademciklerin iltihaplanmasıyla çocuğun yutkunması ve beslenmesi güçleşir, çocukta kötü ağız kokusu ve ateş olur. Titreme, vücut ağrısı ve iştahsızlık da görülür. Karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtiler de bulunabilir. Bademcikler ve boğazda kızarıklık,
küçük dilde şişlik görülür.

TAŞIYICILAR NASIL TESPİT EDİLİR?
Taşıyıcılar okul ve kreşlerde çocukların ve personelin boğazlarından alınan örneklerle tespit edilir. Örnek, pamuklu çubuğun boğaz ve bademciklere sürülmesiyle alınır ve bu işlem ağrı ya da acı vermez. Salgın veya riskli durumlarda o aileden de örnek alınmalıdır. Uygun ortamlarda çoğaltılarak boğaz kültürü içinde beta mikrobu olup olmadığına bakılır. SWAB testi adı verilen hızlı tanı yöntemleri, taşıyıcıların tespitinde güvenilir bir yöntem değildir.

TAŞIYICI ÇOCUKLAR TEDAVİ OLMALI MI?
Beta mikrobu toplumun yaklaşık yüzde15 ila 20'sinin boğazında herhangi bir şikayete sebep olmadan bulunur ve bu kişilere taşıyıcı denir. Özellikle farenjit geçiren kişiler tedaviye rağmen yüzde 20 oranında taşıyıcı olmaktadır. Taşıyıcıların boğazındaki bakteri iltihapları hastalık yapıcı değildir ve taşıyıcıların hastalığı bulaştırma riski yoktur. Bu nedenle AGBHS taşıyıcısı çocukların tedavisi yapılmamaktadır.

HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR?
Bazen, streptokok adı verilen bakteri iltihaplarında, mikropların salgıladığı toksinler deride yaygın kızarık bir döküntüye neden olur. Bu hastalığa “kızıl” adı verilir ve genellikle boğaz iltihabının 2'nci gününden 6'ncı gününe kadar sürer. Tedavi edilmeyen bu iltihap türleri, nadiren ateşli romatizma adı verilen ve kalp romatizması ile eklem iltihaplarına yol açabildiği gibi; böbrek iltihabına, sinüzite, orta kulak iltihabına, zatürreye ve deri iltihaplarına da neden olabilir.

BADEMCİKLERİN ALINMASINA NEDEN OLABİLİR
Taşıyıcılar, depo penisilin iğnesi yapılarak veya ağızdan ilaç verilerek tedavi edilir. Tedavi sonrası boğaz kültürünün tekrarı önerilmektedir. Bir yılda yedi veya daha fazla bademcik atağı ya da iki yıl boyunca her yıl beş veya daha fazla atak görülen tekrarlayan bademcik iltihaplarında, bademcikte nedeni bilinemeyen ve sinsi seyreden iltihapların olması halinde ve beslenmeyle solunum şikayetleri ortaya çıkarsa bademciklerin alınması gerekebilir.


 
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