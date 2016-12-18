Sağlık:
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18 Aralık 2016 Pazar 13:33

Çocuk İstiyorsanız Bunlardan Uzak Durun!

Çocuk İstiyorsanız Bunlardan Uzak Durun!
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Bebek Sahibi Olmak İstiyorsanız, Bunlardan Uzak Durun!
Bisküvi, salam, sosis gibi raf ömrü uzun hazır gıdalar kısırlığı tetikliyor. Üstelik hem kadınlarda hem erkeklerde...

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, hazır gıdalardaki kısırlık tehlikesini anlattı:

Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdalar ya da raf ömrü uzun olan bisküvi gibi hazır gıdaların tüketimi kısırlığı tetikleyen önemli faktörler arasında.

Bu maddeler hem kadınlarda hem erkeklerde hormon düzensizliğine yol açıyor; bu da kısırlığa neden oluyor.

Sigara ve alkol tüketimi, kirli hava ve plastik şişelerde muhafaza edilen sular da ciddi tehlike...

Hazır gıdalar, erkeklik hormonlarında düzensizlik yaparak sperm kalitesini ve sayısını azaltıyor. Kadınlarda ise hem yumurtaların kalitesini bozuyor hem de embriyonun rahime tutunmasını zorlaştırıyor.

Hazır gıda tüketimini mümkün olduğunca hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor.


 
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