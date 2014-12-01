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Çocuğa Verilen AİDS'li Kan İçin 1.4 milyon TL Tazminat

Şanlıurfa'da 6 yıl önce 1.5 yaşındayken, üzerine kaynar su devrilmesi ile haşlanan, hastanedeki tedavisi sırasında ise HIV'li kan verilmesi sonucu AIDS hastalığına yakalanan Y.Ç.'nin ailesinin açtığı davada mahkeme, Sağlık Bakanlığı'nı toplam 1 milyon 393 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti

Çocuğa Verilen AİDS'li Kan İçin 1.4 milyon TL Tazminat

Şanlıurfa'da 6 yıl önce 1.5 yaşındayken, üzerine kaynar su devrilmesi ile haşlanan, hastanedeki tedavisi sırasında ise HIV'li kan verilmesi sonucu AIDS hastalığına yakalanan Y.Ç.'nin ailesinin açtığı davada mahkeme, Sağlık Bakanlığı'nı toplam 1 milyon 393 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti

01 Aralık 2014 Pazartesi 18:34
Çocuğa Verilen AİDS'li Kan İçin 1.4 milyon TL Tazminat
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Çocuğa Verilen AİDS'li Kan İçin 1.4 milyon TL Tazminat
Şanlıurfa'da 6 yıl önce 1.5 yaşındayken, üzerine kaynar su devrilmesi ile haşlanan, hastanedeki tedavisi sırasında ise HIV'li kan verilmesi sonucu AIDS hastalığına yakalanan Y.Ç.'nin ailesinin açtığı davada mahkeme, Sağlık Bakanlığı'nı toplam 1 milyon 393 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti


Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi’ne bağlı Ulucanlar Mahallesi’nde oturan Fatma- Mehmet Ç. çiftinin çocukları Y.Ç.’ye 2008 yılının Mart ayında 1.5 yaşındayken HIV virüsü bulaşmasının ardından ailesi tarafından açılan maddi ve manevi tazminat davasında karar çıktı.
Şanlıurfa 1’inci İdare Mahkemesi, maddi tazminat olarak, ’hizmet kusuru nedeniyle yaşam hakkı ve kişisel bütünlüğü zarar gören’ Y.Ç.’ye 522 bin 111, baba Mehmet Ç.’ye 24 bin 250, anne Fatma Ç.’ye ise 46 bin 716 lira tazminat ödenmesine karar verdi.
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MANEVİ TAZMİNAT DAHA FAZLA
Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü hizmetin ağır kusurlu işlediğinin sabit görülmesi, olayın oluş şekli ve Y.Ç.’nin tedavisi mümkün olmayan, yaşam kalitesini ve süresini etkileyen bir hastalığa yakalandığını dikkate alan mahkeme, ’Manevi değerlerinde meydana gelen eksilme ile duyulan acı, üzüntü ve sarsıntının karşılığı olarak Y.Ç.’ye 300, anne Fatma ve baba Mehmet Ç.’ye 125’er ve 5 kardeş için de 50’şerden 250 bin lira manevi tazminat talebini kabul etti.
Mahkemenin verdiği kararla Sağlık Bakanlığı’nın aileye toplam 1 milyon 393 bin 77 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
Baba Mehmet Ç., parayı büyüyen ve ilkokula giden çocuğunun adına açacağı hesaba yatırarak tedavisi için kullanacağını söyledi. 

Son Güncelleme: 01.12.2014 18:37
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