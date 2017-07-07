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07 Temmuz 2017 Cuma 16:53

Ciltte Oluşan Siyah Noktalara Dikkat

Ciltte Oluşan Siyah Noktalara Dikkat
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Ciltte Oluşan Siyah Koktalara Dikkat
Uzman Estetisyen Neslim Güngen, ciltte oluşan siyah noktalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Aqua peel ile hiçbir cerrahi müdahale olmadan, ağrısız ve yan etkisiz bir şekilde kırışıklıkları düzeltme, akneleri yok etme, gözenekleri açma gibi cilt bakımlarını 15 dakika kadar kısa bir sürede yapan bir cihazdır” dedi.

Aqua Peelin cihazının özel olarak tasarlanmış aşındırma ucunun dönerek ciltte biriken ölü hücre, sebum, siyah nokta ve diğer yabancı maddelerden cildi ayıkladığını belirten Uzman Estetisyen Güngen, Aqua Peel’de uygulanan işlemleri şöyle sıraladı:

“1. Adım; AquaAHA: Öncelikle içeriğinde düşük oranda AHA (Alfa Hidroksit Asit) bulunan solüsyon ile Aqua Peel cildin ihtiyacına göre 5-10 dakika uygulanır. Bu işlem sayesinde ölü dokuların temizlenmesi ve gözeneklerin açılması sağlanır.

2. Adım: AquaSA: Sonrasında içeriğinde düşük oranda bulunan SA (Salisilik Asit) solüsyon ile Aqua Peel cildin ihtiyacına göre 5-10 dakika uygulanır. Bu işlem ile salisilik asit cildin alt katmanlarına kadar emilir ve cildin birçok bakteri ve parazitten temizlenmesi sağlanır.

3. Adım: AquaMS: Son aşamada ise içeriğinde yatıştırıcı ve nemlendirici aktif maddelerin bulunduğu MS solüsyon ile Aqua Peel, cildin yatışmasını ve bol nem almasını sağlar.”

Aqua Peel’in faydalarından ilk olarak, gözle görülür kırışıklıkları azalttığını, pigmentasyonlar, akneler ve daha fazlasının giderilmesini sağladığını kaydeden Güngen, “Tıkalı gözeneklerin ve pürüzlü cildin hemen iyileştirilmesini sağlar. Tek seferde temizleme, peeling, ekstraksiyon, hidrasyon ve antioksidan sağlar. Çok kısa bir sürede cildin yenilenmesini ve gençleşmesini sağlar. Cerrahi olmayan, enjektörsüz işlem uygulandığından rahatsızlık vermez” şeklinde konuştu.

 
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