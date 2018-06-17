Çığır açan buluş! Nefesinden anlayacaklar

Akciğer, kalınbağırsak ve diğer hastalıkları önceden tahmin etmek üzere “ReCIVA” adında bir cihaz geliştirildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Billy Boyle (39) tarafından geliştirilen cihaz, nefesteki VOC adı verilen uçucu organik bilişiklerin türünü tespit ediyor.

Cihaz, teşhis için yapılan yoğun taramaları ortadan kaldıracak nitelikte.