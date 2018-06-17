Çığır açan buluş! Nefesinden anlayacaklar

Akciğer, kalınbağırsak ve diğer hastalıkları önceden tahmin etmek üzere “ReCIVA” adında bir cihaz geliştirildi.
Cihaz, teşhis için yapılan yoğun taramaları ortadan kaldıracak nitelikte.
Akciğer, kalınbağırsak ve diğer kanser türlerini teşhis edebilen bir cihaz geliştirildi. Billy Boyle (39) tarafından geliştirilen cihaz, teşhis için yapılan yoğun taramaları ortadan kaldıracak
Akciğer, kalınbağırsak ve diğer hastalıkları önceden tahmin etmek üzere “ReCIVA” adında bir cihaz geliştirildi.
Cihaz, teşhis için yapılan yoğun taramaları ortadan kaldıracak nitelikte.