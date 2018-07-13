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Ceviz suyu zayıflatır mı? Ceviz suyunun faydaları

Faydaları saymakla bitmeyen cevizin kendisi kadar suyunun da faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Tatlılardan salatalara kadar pek çok farklı şeyin içinde alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek oldukça faydalı. Özellikle kilo vermede ve kolesterol dengelemede faydalı olduğu bilinen ceviz suyunun, ne işe yaradığı ve faydaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, ceviz suyu zayıflatır mı? Ceviz suyunun faydaları neler?

Ceviz suyu zayıflatır mı? Ceviz suyunun faydaları

Faydaları saymakla bitmeyen cevizin kendisi kadar suyunun da faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Tatlılardan salatalara kadar pek çok farklı şeyin içinde alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek oldukça faydalı. Özellikle kilo vermede ve kolesterol dengelemede faydalı olduğu bilinen ceviz suyunun, ne işe yaradığı ve faydaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, ceviz suyu zayıflatır mı? Ceviz suyunun faydaları neler?

13 Temmuz 2018 Cuma 10:08
Ceviz suyu zayıflatır mı? Ceviz suyunun faydaları

CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI

KİLO VERDİRİR: Ceviz suyu, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder. Metabolizmayı da hızlandırdığı için, kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmesi önerilir. Bazı diyet programlarında, ara öğünlerde tüketilebilecek bir içecektir.

KOLESTEROLÜ DENGELER: Bu özelliği ile kalp ve damar hastalıkları için önemli bir yardımcıdır. İçeriğindeki folik asit, bitkisel Omega-3 ve magnezyum gibi vitaminlerle kalp krizi geçirme riskini de düşürür.

TİROİD İÇİN DE FAYDALI: Tiroit değerlerini düzenler. Eğer düşük ve yüksek tiroid probleminiz varsa rahatlıkla ceviz suyu tüketebilirsiniz.

KRONİK YORGUNLUĞA İYİ GELİR: Yorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azaltır. Hayat kalitenizi yükseltir.

ADET DÖNEMİNİ İYİ GEÇİRTİR: Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

ENERJİK HİSSETTİRİR: Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır. Böylece, kendinizi daha enerjik ve dinç hissedersiniz. Özellikle Tip 2 diyabet rahatsızlığı olanlar için oldukça olumlu sonuçları var.

BEYNİ GÜÇLENDİRİR: İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

BEBEKLER İÇİN YARARLI: Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER: Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler. Kabızlık sorunu yaşayanları bu sorundan kurtarıyor.

UYKU PROBLEMİNİ YOK EDER: Ceviz suyu, uyku problemi çekenler için de önemli bir içecektir. Sakinleştirici etkisi ile uyumadan önce içilen ceviz suyu, daha kaliteli bir uykuya dalmanıza yardımcı olur.

GÜÇLÜ SAÇLAR İÇİN CEVİZ: Tırnakların ve saçların güçlenmesi için bakım ürünü olarak da kullanılır. Daha güçlü ve parlak saçlara, daha arınmış bir cilde sahip olmanıza neden olur.

SİVİLCE İLE SAVAŞIR: Cildin yumuşamasını, sıkılaşmasını ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Sivilce ya da akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI: Damarların tıkanmasına engel olarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

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