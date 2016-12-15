Cep Telefonu Kullanıcıları Dikkat!



Teknolojide yaşanan hızlı değişimin en belirgin şekilde hissettirdiği şu dönemlerde elimizden düşürmediğimiz cep telefonları, hayatımızı kolaylaştırma konusunda oldukça faydalı bir işleve sahipken kullanımı esnasında gerekli tedbirleri almamak ise kişide birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Telefonlara yakın odaklanmadan dolayı göz ağrısı ve kas spazmları oluşabildiğine dikkat çeken den Özel Esentepe Hastanesi Göz Hastalıkları Op. Dr. Hasan Vatanseverrek, bu tür sorunlar yaşamamak için ekrana çok uzun süreler bakmadan, mümkün olduğunca gözlerin dinlendirilmesi gerektiğini söyledi. Vatanseverrek, "Günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında bulunan akıllı telefonların yanlış ve uzun süreli kullanımının, omurga ve kas rahatsızlıkları olduğu kadar, göz sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle küçük ekrana sahip akıllı cep telefonlarına, uzun süreli ve karanlık ortamlarda odaklanmanın, uzağı görme sorununu tetikleyebilir. Toplum genelinde küçük yaşlardan itibaren cep telefonu kullanımının artış göstermektedir. Bu konuda hem ebeveynlere hem de kullanıcılara dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.Telefonun yanlış kullanımının omurilik bozukluğu, postür bozuklukları, pektoral kaslarda kısalma ve parmak uçlarında ağrılar oluşturduğunu aktaran Dr. Vatansever, “Telefonun uzun süre kullanımı, göz problemlerini de beraberinde getiriyor. Telefon kullanırken 30 dakikadan fazla zaman ekrana bakmamak faydalı olacaktır. Önceden uzağı görememe olarak nitelendirilen miyopi 18-19 yaş civarı etkisini kaybederken, günümüzde 30’lu yaşlarda dahi göz bozukluğunun artış göstermesi tamamen bu ürünlerin aşırı kullanımından kaynaklanıyor. Bu noktada daha büyük ekranlı tablet veya bilgisayar kullanılmasının da faydalı olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak burada asıl kritik nokta, uzun süreli kullanıma müsaade etmeden, sıklıkla gözlerin dinlendirilmesidir. Dinlenmeler esnasında, dikkat gerektiren işlerden kaçınılmalıdır. Uzaklara doğru dalgın bakışlar veya göz kapama tercih edilebilir. Bu konuda gerekli bilince sahip olmak gerekiyor. Hem kendimiz dikkat edip, hem de çevremizdeki kişileri bu yönde uyararak, göz sağlığımızı koruma konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirebiliriz” ifadelerini kullandı.