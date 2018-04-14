Çarpıntı nedir nasıl geçer? İşte çarpıntının sebepleri…

Eğer bir insan kalp atışlarını rahatsız edecek şekilde hissediyorsa, bu durum çarpıntı olarak tanımlanır. Kalbin çok hızlı ve kuvvetli atması (dakikada 100'ün üzerinde olması taşikardi) Kalbin düzensiz atması(aritmi) şeklinde olabilen bu çarpıntılar normal insanlarda dönem dönem rastlanan bir rahatsızlık olarak görülülebilirken bazı hastalıkların da habercisi olabilirler.

ÇARPINTININ BELİRTİLERİ

Pek çok kişi uzun zaman kalp çarpıntısı yaşıyor ancak bunu önemsemiyor. Özellikle daha önceden kalp krizi geçirenlerde, kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kası ve kalp kapak hastalığı olanlarda çarpıntı, genellikle ritim bozukluğuna bağlı olarak gelişiyor. Kalp çarpıntısı kalp hastalıkları belirtileri arasındadır ancak bu tip hastalıklarda çarpıntının yanı sıra başka şikayetler de görülür. Göz kararması, halsizlik, göğüste sıkışma, nefes almakta zorlanma, baş dönmesi gibi belirtilerin de çarpıntıya eşlik ettiği durumlarda bir doktora başvurulması gerekir. Kalp çarpıntısına sebep olan temel faktörler psikolojik veya beslenme kaynaklı sorunlardır.

ÇARPINTININ NEDENLERİ

– Stres

– Kalp ritmi bozukluğu(Aritmi)

– İş hayatındaki yoğunluk

– Fiziksel yorgunluk

– Anksiyete

– Susuzluk

– Egzersizler

– Aşırı miktarda kahve, kola ve çay tüketimi

– Enfeksiyon

– Vitamin eksikliği

– Alkol ve sigara

– Tiroid bezinin fazla çalışması ve büyümesi

– Bazı ilaçlar

– Kansızlık(Anemi)

– Hipoglisemi(Kan şekerinin normal olmayan şekilde düşmesi)

– Hamilelik

– Kalbin damar hastalıkları(Damar tıkanıklığı)

– Diğer kalp hastalıkları(kardiyomiyopati) veya kalp krizi belirtileri…

ÇARPINTI NASIL GEÇER?

Tedavi kalp çarpıntısının sebebine göre değişir. Kalp dışında bir neden varsa(kansızlık gibi) bu tedavi edilir. Sinirsel nedenlere bağlı çarpıntılar ise hastanın duygusal sorunlarının çözülmesiyle kendiliğinden geçecektir. Çarpıntı durumunda panik yapmayın. Gevşemeye, rahat bir yere oturup dinlenmeye çalışın. Derin derin nefes almaya başlayın. Soğuk bir içecek içmeyi deneyin. Eğer kalp çarpıntınız devam ediyorsa şiddetli öksürmeye, ellerinizi ve yüzünüzü soğuk su ile yıkamaya çalışın. Çarpıntılar sık tekrarlıyorsa ve beraberinde de nefes darlığı, baş dönmesi ve göğüs ağrısı oluyorsa bunun altında yatan bir kalp probleminden dolayı hemen bir hekime başvurmalısınız.