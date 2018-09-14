Etkisi kanıtlanmış ve başarılı olarak kabul edilen bu diyet listesi. Canan Karatay tarafından titizlikle hazırlanmıştır. Kilo vermek, zayıflamak isteyen ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak isteyen herkes tarafından merakla beklenen bu diyet listesi.

Canan Karatay ile zayıflama denilince akla gelen diyet programıdır Karatayın öne çıkan bu diyet listesi. Tüm kurallarına uyarak ve Karatay hocanın verdiği öneriler çerçevesinde uygularsak kısa sürede kilolarımız dan kurtulup fit sağlıklı bir vücuda kavuşa bilirsiniz.

Canan Karatay Diyet Listesi menüsü aşağıda belirtilmiştir.

Karatay Diyeti Kuralları ve Önerileri

Ekmek kesinlikle yasak kan şekerini yükseltiği için şişmanlığı artırıyor.

Şişmanlık, obezite ve gelişen hastalıklar şeker rafine un ve tuz tüketiminin azaltılması ile önlenebilir.

Dünya sağlık örgütünün yaptığı bir açıklamayı sizlerle paylaşmak isteriz. “Türkiye ekmek sorununu hallederse eğer, sağlık sorununun %30’unu da halledebilir”.

Vücudunuzu aç bırakarak ve hareket etmeden kesinlikle kilo verilemez. Aç kalınca vücut metabolizmayı büyük ölçüde yavaşlatır ve enerjiyi saklar. O yüzden kişi sağlıklı gıdalar ile doyana kadar yenilecek.

Karatay Diyeti, klasik bir diyet kesinlikle değildir. Tamamen sağlıklı bir beslenme olması için hazırlanmıştır.

Karatay Diyeti’nin en başlıca özelliği unlu gıdalar, ekmek ve sağlıksız karbonhidrattan uzak durmak.

Ekmek yerine alternatif olarak kuruyemiş tüketebilirsiniz.

Günde vücudumuzun ihtiyacı olan 2 lt kadar su tüketimini kesinlikle gerçekleştirin.

Eğer hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız günde 1 saat dışarı çıkıp yürüş yapmaya çalışın.

Abur cubur cips v.b cola gibi gazlı ve alkollü içecekler ağır şekerli içecekler doğal olmayan meyve suları kesinlikle yasak.

Karatay diyetinin yemek saatleri;

08:00 ile 09:00 saatleri arası kahvaltı

Saat 10:00’da ara öğün

13.00 ile 14.00 saatleri arasında öğle yemeği

Saat 15:00 ara öğün

18:00 ile 19:00 saatleri arasında akşam yemeği tüketilmektedir.

Canan Karatay Diyeti Bir Haftalık Örnek Menü

Canan Karatay Diyeti 1. Günü

Kahvaltı Vakti: 2 tane yumurta (haşlanmış ya da gerçek tereyağı ile sahanda) olarak tüketebilirsiniz. 10 tane siyah veya yeşil zeytin tuzsuz, beyaz peynir. 4 adet kayısı kurusu (metabolizma hızlandırma etkisi olduğu için diyetin başlangıcında tüketmeniz’in faydası vardır) 1 bardak bitki çayı (şekersiz) 1 avuçta ceviz içi.

Ara Öğün: 1 tane elma veya armut. Meyveden sonra 1 kâse yoğurt.

Öğle Yemeği Vakti: 2-3 kaşık dana söğüş, ile 1 tabak mevsim salata (zeytin yağlı ve az miktarda kaya tuzu ile hazırlanmış) olursa iyi olur. Zeytin yağlı fasulye ve 1 bardak tuzsuz ayran.

Ara Öğün: yarım bardak ceviz, Şekersiz çay veya limonlu su için.

Akşam Vakti: Balık ve 1 porsiyon Salata (Yeşil soğan, turp ve limon, roka, az kaya tuzu ve sızma zeytin yağı ile keten tohumu ekleyebilirisiniz.)

Canan Karatay Diyeti 2. Günü

Kahvaltı Vakti: 2 tane yumurta (haşlanmış veya tereyağı ile birlikte sahanda pişirin), 10 tane siyah veya yeşil zeytin tuzsuz, beyaz peynir, 2-3 adet çarliston biber ile 5-6 tane çeri domates içecek olarak şekersiz çay yada süt, 1 avuç fındık tüketin.

Ara Öğün Zamanı: Ara öğünlerde şekersiz 1 bardak Türk kahvesi içebilirsiniz.

Öğle Vakti: Zeytin yağlı barbunya veya 1 porsiyon etli sebze yemeği, Lahana veya karnabahar salatası tüketin. 1 bardak tuzsuz ayran veya yoğurt 1 kase.

Ara Öğün: 1 avuç ceviz atıştırın. Bol su veya şekersiz yeşil çay.

Akşam Vakti: Balık (fırın, ızgara olarak veya buğulanmış şekilde) 1 porsiyon salata (yukarıda belirttiğimiz diğer salatalar gibi hazırlanacak)

Canan Karatay Diyeti 3. Günü

Kahvaltı Vakti: 2 adet yumurta sahanda veya haşlanmış, Beyaz peynir ve 2-3 adet kırmızı biber, 1 bardak bitki çayı 10-15 tane Antep fıstığı.

Ara Öğün Zamanı: Meyve 1 elma ya da armut tüketin. Yoğurt 1 kase.

Öğle Vakti: 3-4 adet ızgara yağsız köfte, 3-4 yemek kaşık zeytinyağlı fasulye 1 kase yoğurt veya 1 porsiyon salata, Bol su veya tuzsuz ayran için.

Ara Öğün: 1 avuç tuzsuz yer fıstığı atıştırın. Bitki çayı

Akşam Vakti: 3-4 sap kuzu pirzola ve enginar (Zeytinyağlı olabilir) yanında da 1 porsiyon mevsim salata.

Canan Karatay Diyeti 4. Günü

Kahvaltı Vakti: Tere yağlı peynirli 2 yumurtalı omlet tüketiyoruz. Yanında 8-10 tuzsuz zeytin ve az beyaz peynir ile salatalık, maydanoz, 1 bardak yeşil çay.

Ara Öğün: 1 avuç tuzsuz yer fıstığı veya badem tüketebilirsiniz.

Öğle Yemeği Zamanı: Bir normal boy dana bonfile yada 3-4 parça kuzu pirzola, bir tabak zeytinyağlı pırasa (suyunu yememeye özen gösterin), 1 tam domates, 1 kase yoğurt, 1 tatlı kaşığı keten tohumu

Ara Öğün: Meyve 1 portakal veya elma yiyebilirsiniz. Meyve yemek istemezseniz alternatif olarak bir avuç tuzsuz yer fıstığı, badem de seçenekler arasındadır.

Akşam Yemeği Vakti: 1 Porsiyon balık ızgara ve büyük 1 tabakta kırmızı soğan, roka, turp, havuç ve brüksel lahanasından oluşan salata tabağı yanına zeytinyağlı barbunya tüketin.

Canan Karatay Diyeti 5. Günü

Kahvaltı Vakti: Tere yağda peynirli 2 tane yumurta ile bir omlet yapın. 8-10 zeytin tuzsuz, az beyaz peynir, maydanoz, salata ve 1 bardak yeşil çay (veya diğer sevilen bir bitki çaylarından tüketebilirsiniz).

Ara Öğün Vakti: Zorunlu olmasa da açıkırsanız 1 avuç ceviz içi atıştırın.

Öğle Yemeği: Bir porsiyon şiş kebap bulgur pilavı olabilir. Pide tüketmeyin yanında bol yeşillikli 1 porsiyon yeşil salata ve bir kase yoğurt.

Ara Öğün Vakti: Bir elma, bir avuç yer fıstığı yiyebilirsiniz.

Akşam Yemeği: 1 porsiyon kuzu pirzola ile bol yeşillikli 1 porsiyon mevsim salata ve zeytinyağlı enginar yada dilerseniz yoğurtlu semizotu salatası da yiyebilirsiniz.

Canan Karatay Diyeti 6. Günü

Kahvaltı Vakti: Pastırmalı sahanda yumurta veya peynirli bir ömlet tüketin. Az beyaz beynir ile 8-10 tuzsuz zeytin, maydanoz, salatalık yeşil çay (sevdiğiniz bir bitki çayınıda içebilirsiniz).

Ara Öğün: Zorunlu olmasa da acıktığınızı hissederseniz 1 avuç ceviz içi atıştırabilirsiniz.

Öğle Yemeği Vakti: Normal boy dana bonfile ızgara ile bol yeşillikli salata, bir tatlı kaşığı kadar keten tohumu yağı ile tuzsuz ayran.

Ara Öğün: Zorunlu olmasa da eğer acıkırsanız, 1 tane elma veya portakal tüketebilirsiniz ayrıca bu öğünü şekersiz yeşil çay da içebilirsiniz.

Akşam Yemeği Vakti: 1 porsiyon balık ızgara, domates, roka ile yeşil soğanlı salata tabağı, 2 kibrit kutusu kadar sade tahin helvası.

Canan Karatay Diyeti 7. Günü

Kahvaltı Vakti: Pastırmalı sahanda yumurta tüketiyoruz. Alternatif olarak peynirli omlette yiyebilirsiniz. 8-10 zeytin tuzsuz, az beyaz beynir ile salatalık, maydanoz 1 bardak yeşil çay (yada diğer sevilen bir bitki çaylarını tüketebilirsiniz).

Ara Öğün Zamanı: 1 avuç ceviz veya tuzsuz yer fıstığı tüketebilirsiniz.

Öğle Yemeği Vakti: 1 porsiyon kuru fasulye yemeği ile 1 normal boyda dana bonfile ızgara yada biftek tüketiyoruz yanındada çoban salatası.

Ara Öğün: bir avuç yer fıstığı atıştırabilirsiniz.

Akşam Yemeği Vakti: 1 porsiyon balık ızgara yanında bol roka, domates ve taze yeşil soğandan oluşan salata tabağı, közlenmiş taze kırmızı biber.