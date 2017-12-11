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Canan Karatay'dan Uyarı: Dışarı Çıkın...

Canan Karatay'dan Uyarı: Dışarı Çıkın...

11 Aralık 2017 Pazartesi 17:57
Canan Karatay'dan Uyarı: Dışarı Çıkın...
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Türk insanında D vitamini eksikliği olduğunu belirten Prof. Canan Karatay, güneşten uzak durmanın depresyona da yol açtığını vurgulayarak, “Hayvansal yağ, sakatat, ev turşusu tüketin, dışarı çıkıp yürüyün” önerisinde bulundu.

Sağlıklı vücudun, sağlıklı beyinle oluşabileceğini söyleyen İç hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kulaktan dolma bilgilerle yapılan beslenmelerin vücuda ileri yaşlarda düzeltilemez hasarlar bıraktığını vurguladı.
 
Bilinçli beslenmenin önemine işaret eden Karatay, "Probiyotik tek başına olmaz. Prebiyotikle birlikte alınması lazım. Buna örnek olarak lahana, soğan, sarımsak diyebilirim. Bunların çiğ hali prebiyotiktir. Turşusu yapıldığında probiyotik olurlar. Yani probiyotiğin tek başına bir faydası yok. Ne tüketeceğimizi, nasıl tüketeceğimizi bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"GÜNEŞSİZLİK HASTA EDİYOR, DIŞARI ÇIKIN YÜRÜYÜN"
Karatay, kış mevsiminde D vitamininden yoksun kalındığını belirterek, şunları kaydetti:
"Kışın psikolojik olarak vücut hastalanıyor. Bunun sebebi güneşsizlik. İçeriye kapanmamak lazım. Dışarı çıkın. Kar yağsa da, kış olsa da dolu yağsa da buz tutsa da çıkıp dışarıda yürüyün. Deniz kenarında yürüyün, ormanlarda yürüyün. O zaman depresyondan da kurtulursunuz. Karanlık olduğu için, güneş olmadığı için bu sıkıntılar oluyor. Özellikle kuzey ülkelerinde depresyon çok fazla olur, uzun süre güneşi görmedikleri için. Fakat siz doğal beslendiğiniz sürece, beyninizi beslemeyi öğrendiğiniz sürece depresyona falan girmezsiniz. Güneşten de D vitamini alırsınız."
"DOĞAL OLAN TÜKETMELİ"
D vitamini eksikliğini gidermenin birçok yolu olduğunu aktaran Karatay, "Türk insanlarının çoğunda D vitamini problemi var. Benim 20 bin hastamın yüzde 99'unda D vitamini düşüklüğü var. Bunun birçok sebebi var. Güneşten uzak durmak, hava kirliliği, hayvansal yağlardan, sakatatlardan uzak durmaktan oluyor. Yıllarca bizlere 'Hayvansal yağlar, sakatatlar hastalık sebebi, kalp krizi sebebi' dediler. Bu yüzden de D vitamini eksikliği ülkedeki çok fazla insanda var" dedi.
Yıllarca birilerinin söylemlerine kulak kesilerek birçok doğal besinin tüketilmediğini aktaran Karatay, "Doğal olan tüketilmeli. Kışın mesela, hangi turşuyu seviyorsanız evde yapın. İçine yapay bir madde koymayın. Kışın mutlaka tüketilmesi gereken evde yapılmış kemik suyu, paça çorbası, ev yoğurdu ve bol sirke. Çünkü bunların hepsi doğal probiyotik içerirler. Bağışıklık sistemini güçlendirirler, hastalanmazsınız" diye konuştu.

Son Güncelleme: 11.12.2017 19:58
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