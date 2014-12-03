Çamaşırlarınızı ev içinde kurutmayın!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yıkanan çamaşırların ev içinde askılıklara asılarak ya da peteklerin üzerine konularak kurutulmasıyla odadaki nem seviyesinin yüzde 30 kadar arttığı, bunun da küf mantarı üremesi için ideal şartlar oluşturduğu ifade edildi.



İngiltere'de mantarlar konusunda araştırmalarıyla tanınan Profesör David Denning ve ekibi, özellikle Aspergillus fumigatus mantarlarının akciğer enfeksiyonlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. İngiliz uzman, normalde bağışıklık sistemi güçlü olan kişileri etkilemeyecek olan nemli ortamın özellikle astım ve kemoterapi gören kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf kişilerde önemli sağlık problemleri doğurabileceğini ifade etti.



Çamaşır makinelerinde bir seferde yıkanan çamaşırların 2 litre kadar su ihtiva ettiğini ve içeride kurutulma halinde bu suyun odaya yayıldığını ifade eden Denning, “Benim tavsiyem, çamaşırların ya dışarıda ya da kurutma makinelerinde kurutulmasıdır. İçeride kurutulacaksa da iyice havalandırılan odalarda, yataklardan ve oturulan yerlerden uzak yerlerde kurutulmasıdır” diye konuştu.