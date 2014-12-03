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Burnundan Tam 50 Tane Çıkarıldı!

İnsan etiyle besleniyorlar...

Burnundan Tam 50 Tane Çıkarıldı!

İnsan etiyle besleniyorlar...

03 Aralık 2014 Çarşamba 23:58
Burnundan Tam 50 Tane Çıkarıldı!
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Burnundan tam 50 tane çıkarıldı! 

İnsan etiyle besleniyorlar...





Hindistan'da bir adamın burnundan 50 tane kurtçuk çıkarıldı. İnsan etiyle beslenen kurtçuklar yapılan operasyonla cımbızla temizlendi

Talihsiz adamın burun deliğine sineğin yumurtlaması sonucu kurtlanma meydana gelmiş. Uzunlukları bir santimetre olan kurtçuklar insan etiyle besleniyor. Tedavi edilmediği takdirde burun ve göz dokularını tahrip edebiliyor. Görenleri hayrete düşüren bu olayda Dr. Meenesh Juvekar söz konusu operasyonda adamın burnundaki 50 kurtçuğu tek tek bir cımbızla temizledi.

Uzmanlar bu tür vakalar tedavi edilmediği takdirde kurtcukların yüz ve gözdeki et ve kemikleri dahi yiyebileceğini ifade ediyor. Eğer enfeksiyon kapması olursa menenjit hatta ölüme bile yol açabiliyor. Bu tür burun miyazlarının Hindistan gibi tropikal ülkelerde yaygın olarak görüldüğü belirtiliyor. Genellikle beslenme eksikliği ve hijyen şartlarından dolayı meydana gelen olayda kişiler burunlarında kurtçuk olduğunun farkında bile olmuyor. Belirtileri ise baş ağrısı, hapşırma, gözyaşı ve tahriş...


 
Son Güncelleme: 04.12.2014 00:01
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Burnundan Tam 50 Tane çıkarıldı!
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