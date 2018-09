Bunu yapmadan sakın yemeyin!

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, besin kaynaklı zehirlenmeler her yıl yaklaşık 600 milyon kişiyi etkiliyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık ve nem sebebiyle, oda sıcaklığında bekletilen besinlerde bakteriyel üremeler hızlanıyor ve bu durum da besin zehirlenmelerinin görülme sıklığını artırıyor. Besin zehirlenmesinin en önemli sorumlusu ise besinleri ideal ısıda soğutmamak. Besinlerin hijyenik olmayan ortamlarda hazırlanmaları, yetersiz pişirilmeleri ve tüketim sürelerinin geçmesi de diğer önemli nedenlerden. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, besin zehirlenmesine karşı almanız gereken önlemleri anlattı, önemli önerilerde bulundu...

Etiketini mutlaka okuyun

Besinlerin yer aldığı paketlerin etiketlerini okumayı alışkanlık haline getirin. Aldığınız ürünün üretim ve son kullanma tarihlerini mutlaka okuyun. Ürünün paketi deforme olmamış, açılmamış ve patlamamış olmalı. Ayrıca paketli gıda tüketiyorsanız Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı olmasına dikkat edin.

ETİ TEKRAR DONDURMAYIN

Hemen buzdolabına yerleştirin Et, tavuk ve balık, içerdikleri yüksek protein nedeniyle bakteriyel üremeye oldukça açıktır. Bu yüzden çiğ olarak satın aldığınız et ve et ürünlerini hızlı bir şekilde, soğukluklarını kaybetmeden buzdolabına kaldırın.

Eti oda sıcaklığında çözdürmeyin

Oda sıcaklığında çözdürülen etlerde bakteriler hızla ürer ve pişirme zamanına dek vücudu zehirleyecek kadar bakteri üremiş olur. Bu nedenle dondurduğunuz eti oda sıcaklığında değil, buzdolabının alt kısmında bekleterek çözdürün. Bunun için eti pişirmeden bir gün önce dondurucu kısımdan alın ve dolap bölümünde 4 derecede çözdürün. Çözdürdüğünüz etleri de hemen kullanmaya ve tekrar dondurmamaya özen gösterin.

Çatlamış yumurta almayın

Yumurta kabuğunda, dışkı yoluyla bulaşmış yüksek miktarda bakteri vardır. Bunun sonucunda da salmonella hastalığı gibi ciddi sağlık problemleri gelişebilir. Bu yüzden yumurta satın alırken çatlamış ya da kırılmış olmamasına özellikle dikkat edin. Kullanmadan hemen önce dış kabuğunu yıkayın ve yumurtayla temas ettikten sonra ellerinizi de iyice yıkamayı alışkanlık haline getirin.

Tüketebileceğiniz kadarını ısıtın Bakteriyel üremeye neden olabileceği için, pişirdiğiniz besinleri uzun süre oda sıcaklığında bekletmeyin. Pişirdikten sonra iki saat içinde yemekleri buzdolabına kaldırın. Buzdolabından çıkardığınız yemeğin tüketebileceğiniz kadarını ısıtın.

SU VE SÜTE DIKKAT!

Emin değilseniz mutlaka kaynatın Su zehirlenmeleri, en sık karşılaşılan zehirlenmelerden biri. İçme sularını güvenilir markalardan satın almaya özen gösterin ve tüketeceğiniz suyun hijyeninden emin değilseniz mutlaka kaynatarak tüketin.

Sokak sütlerini tüketmeyin Süt ve süt ürünleri; içerdikleri karbonhidrat, protein ve yüksek miktarda su nedeniyle bakteriler için müthiş bir besin kaynağı oluşturuyor. Bu yüzden sokak sütlerinden uzak durmalı ve mutlaka pastörize ya da uzun ömürlü sütler tüketmelisiniz. Ayrıca marketten aldığınız sütü, uzun süre dışarıda tutmadan hemen buzdolabına koyun.

BÖCEĞİN SOKTUĞU BÖLGEYİ SABUNLU SUYLA YIKAYIN

ÖZELLİKLE alerjik bünyeye sahip olanları olumsuz olarak etkileyen böcek sokmaları, hayatı da tehdit edebiliyor. Memorial Şişli Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Mahmut Demirci, böcek sokmalarında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi...

Eğer böcek sokmasından şüpheleniliyorsa, sokulan bölgenin hızlı bir biçimde sabunlu suyla temizlenmesi, varsa antiseptik bir solüsyonun o bölgeye sürülmesi gerekir. Bu uygulama, oluşabilecek enfeksiyonu engeller.

Enfeksiyon oluşmaması için o bölgenin sıkılmaması, çizilmemesi ya da kaşınmaması gerekir. Ancak arı sokmalarında iğneyi çıkartmak için bu işlem yapılabilir fakat bu da o bölgeyi tahriş etmeden yapılmalıdır.

Bölgede şişme varsa, buz veya soğuk kompres uygulanmalıdır. Sokulan bölge el veya kol ise şişmeyi engellemek için kalp seviyesinden yukarıda tutulmalıdır.

Tatil bölgelerinde böcek sokmaları daha fazla meydana gelmektedir. Bu nedenle kişilerin tatile hazırlıklı gitmesi gerekir.

Tatile gidecekler, valizlerine antiseptik solüsyonlarını, alerji şuruplarını ya da tabletlerini, açık bölgelere uygulanabilecek böcek kovucu ürünlerini koymalıdırlar. Ayrıca valizlere antihistaminik ve topikal steroid kremler de eklenmelidir.

Piknik alanlarında giyim tercihleri değiştirilmelidir. Örneğin bu bölgelerde pastel tonlar tercih edilmelidir.

KOLONYA TAHRIŞ EDER

Pek çok kişi, böcek sokmasında kaşıntı olan bölgeye kolonya sürer. Kolonya uygulaması, o bölgenin tahriş olmasına neden olabilir.

Böcek sokması zehirlenmelerinde yoğurt yemek ya da ayran içmek gibi uygulamaların etkisi yoktur. O bölgenin enfeksiyon kapmasını engellemek, ilk yapılacak şey olmalıdır.