Bu Yorgunluk Dinlenerek Geçmiyor!

Bütün hafta yorgunsanız, hafta sonunu yatarak geçirdiğiniz halde kendinizi dinlenmiş hissetmiyorsanız nedeni psikolojik yorgunluk olabilir. Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul'a göre; bu yorgunluk dinlenerek geçmez





Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul, 'modern insanın hastalığı' olarak nitelendirdiği psikolojik yorgunluğu, hafta sonunu yatarak geçirdiği halde dinlenmiş hissetmeyen insanların yaşadığını söyledi.



Dr. Yurdakul “Kişinin tek düze çalışması, kendisine ait hobilerinin ve uğraşlarının olmaması sonucunda zihinsel yorgunluk da eklenir. Zihinsel yorgunluk bir süre sonra isteksizliğe, halsizliğe, baş ağrılarına, vücut ağrılarına, hazımsızlığa, uyku sorunlarına yol açar ve psikolojik sıkıntıların üzerine bir de endişeler eklenir. Kişi sabahları yataktan zor kalkar, güne yorgun başlar. Akşamları yorgunluğu artmakta ve dinlenmeye çalışıp dinlenememektedir. Yorgunluk nedeniyle, kendisini fiziksel aktivitelerden geri çeker, arkadaşlarının gittikleri yerlere gitmez, en ufak fiziksel aktivite göstereceği durumlardan kaçınıp kendisini dinlenmeye çeker ve bu durum kendisini daha da yorgun hale getirir” dedi.

'YORGUNLUĞUN ÜSTÜNE GİDİN'

Yurdakul, dinlenmekle geçmeyen zihinsel yorgunlukların depresyon ve kaygı bozukluklarıyla bir arada olduğunu; bu nedenle kişinin kendi içine daha çok kapanarak insanlardan uzaklaşmasının sıkıntıyı daha çok artırdığını söyledi. Bu nedenle psikolojik yorgunluğu atmak için yapılması gereken en iyi şeyin, başlangıçta zor bile olsa bu yorgunluğun üstüne gitmek ve harekete yönelmek olduğunu söyledi.



Dr. Yurdakul “Fransızların bir sözü var: 'Yaşam bisiklet sürmeye benzer, pedal çevirmeyi bırakırsanız düşersiniz', o yüzden insan da hayatta mücadeleyi, hareket etmeyi bıraktığında düşmeye başlar ve bunu düzeltmenin en iyi yolu onun üstüne gitmesidir. Hepimiz yaşamışızdır. Kendimizi çok yorgun ve isteksiz hissettiğimizde, arkadaşlarımızın ısrarı ile dışarı çıkarız ve sonra kendimizi iyi hissederiz ve 'İyi ki gelmişim' deriz; ama gitmemek için de bir sürü bahane öne sürerix” diye konuştu.

Psikolojik yorgunluğa karşı bazı tavsiyelerde bulunan Dr. Yurdakul, her gün düzenli olarak spor yapmanın, bir saat yürümenin, evden dışarı çıkmanın, hafta sonları yatıp kendinizi dinlemek yerine arkadaşlarınızla buluşmanın ve aileyle birlikte olmanın haftaya daha iyi başlamak için enerji arttırıcı olduğunu söyledi.