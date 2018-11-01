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Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!

Bazı ürünleri buzluktan çıkarıp çözdürdüğünüzde ya lezzeti ya da dokusu bozuluyor. "Nedir bu ürünler?" diyorsanız işte cevapları...

Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!

Bazı ürünleri buzluktan çıkarıp çözdürdüğünüzde ya lezzeti ya da dokusu bozuluyor. "Nedir bu ürünler?" diyorsanız işte cevapları...

01 Kasım 2018 Perşembe 10:15
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!

Buzdolabının dondurucu kısmı etten ekmeğe birçok yiyeceği uzun süre saklamak için en doğru yerlerden biri. Fakat bazı yiyecek ve içecekler var ki kesinlikle buzluktan uzak tutmak gerekiyor. Çünkü bu ürünleri buzluktan çıkarıp çözdürdüğünüzde ya lezzeti ya da dokusu bozuluyor. "Nedir bu ürünler?" diyorsanız işte cevapları...

Süt: Sütü dondurup erittiğiniz zaman içindeki su ve diğer maddeler birbirinden ayrılıyor. Katı maddeler topaklar halinde sütün üzerinde yüzüyor. Bu durum lezzetini bozmasa da sütü büyük oranda kullanılmaz hale getiriyor.

Patates: Patatesi çiğ haldeyken kesinlikle dondurmayın. İçinde su miktarı yüksek olan bu sebze çözüldükten sonra sertliğini kaybediyor. Ancak pişmiş patatesi dondurabilirsiniz. Bir sorun yaşanmayacaktır.

Kızarmış yiyecekler: Kızarmış yiyecekleri buzluğa koyduğunuz anda o çıtır çıtır gevrek dokularını tamamen kaybetmelerine neden olursunuz. Eğer tavuk parçaları gibi dondurup sonradan yemek istediğiniz ürünler varsa dolaba koymadan önce fırında pişirmek daha mantıklı.

Kabuklu yumurta: Yumurtayı kabuğuyla dondurmak yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri. Çünkü yumurta dondurulduğunda içindeki su donup genleşiyor ve kabuğu çatlatıyor. Bu da yumurtayı bakterilere açık hale getiriyor. İlla donduracaksanız yumurtalarınızı önce bir kaseye kırın, iyice çırpın. Sonra da hava almayan bir kapta üzerine etiket yapıştırarak dondurun.

Yumuşak peynirler: Yumuşak peynirleri dondurduğunuzda sonuç süte benzer olacaktır. Buzunu çözdürdüğünüzde suyu ve katı kısımları ayrışıp lezzetini ve dokusunu bozar.

Çiğ sebze ve meyveler: Özellikle marul gibi yeşillikler, salatalık ve karpuz gibi su oranı çok yüksek sebze ve meyveleri dondurmak çok iyi sonuç vermez. Çünkü eridiklerinde çok fazla su salarlar. Ancak örneğin limonu dondurup sıkmadan birkaç saat önce buzluktan çıkarır ve erimesini sağlarsanız, normalde elde edeceğinizden daha fazla limon suyu elde edebilirsiniz.

Daha önceden dondurulup çözülmüş et: Dondurulmuş eti bir kez buzluktan çıkarıp erittiyseniz bir daha kesinlikle buzluğa geri koymamalısınız. Aksi takdirde sağlığınız için tehlikeli olabilecek bakterilere davetiye çıkarmış olursunuz. Eğer tüketebileceğinizden fazla eti çözdürdüyseniz yapabileceğiniz en iyi şey yeniden dondurmadan önce pişirip bakterilerin iyice ölmesini sağlamak.

Yoğurt: Yoğurdu dondurmanın sağlık açısından hiçbir zararı yoktur. Hatta dondurmak yoğurdun içindeki sağlıklı kültürlere de zarar vermez. Ancak donup erimiş yoğurt kıvamını kaybeder, pütür pütür bir dokusu olur.

Makarna: Artan makarnalarınızı dondurmanın sağlığınıza bir zararı olmaz ancak çoğu makarna buzluktan çıkarıp çözdürünce hamur gibi olur. Tabii diri kıvamda pişirdiyseniz o zaman bir ihtimal makarnanızı kurtarabilirsiniz.

Pilav: Makarna için söylediklerimiz aşağı yukarı aynı şekilde pilav için de geçerli. Tehlikeli değildir ancak lezzetini ve kıvamını kaybeder.

Mayonez: Mayonezi nadiren tüketiyor ve bozulmasın diye dondurucuda saklamayı düşünüyorsanız yapmayın. Dondurulan mayonez çözündüğünde topak topak olur ve lezzeti kaçar.

Sarımsak: Bazı aşçılar sarımsağın kullanılmayan kısmını filizlenmesini önlemek için soyup dondurmanızı tavsiye ediyor. Ancak dondurmak, sarımsağın tadının kuvvetlenmesine ve acılaşmasına neden oluyor.

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