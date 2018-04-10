Bu yağlar karaciğerinizi yağlandırıyor!

Yemeklerinizde kullandığınız yağlar sandığınız kadar masum değil! Karaciğer yağlanmasına en büyük sebep alkol olarak bilinir ancak alkol tüketimi olmayan kişilerde de karaciğer yağlanması görülüyor. İspanya’da yapılan araştırmaya göre evlerinizde en sık kullandığınız yağlar sizi hasta ediyor...

‘’Kendim yapıyorum ve bu yüzden sağlıklı…’’ diye düşünerek yaptığınız yemeklerin içindeki yağlar sizi tehlikeye götürüyor. İspanyol bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre ayçiçeği yağı ve balık yağı, karaciğerde yağlanmaya sebep oluyor. Neredeyse her gün tükettiğiniz bu yağlar karaciğerinizin tahribata uğramasına neden oluyor. Ayçiçek yağı; karaciğer dokusunda kalınlaşma ve yaraya sebep olarak sirozu tetiklerken, balık yağı ise karaciğerin telomer uzunluğunu değiştiriyor.



Sessizce hastalığa sürüklüyor!

Evlerinizde kullandığınız ayçiçeği yağı ve balık yağı sizi sessizce hastalığa sürüklüyor. Kullandığınız bu yağlar karaciğerinizde iltihaba yol açıyor ve siroz hastalığına, daha sonra da kansere sebep oluyor. Balık yağı da ayçiçeği yağı da sağlığınız farklı şekillerde tahdit ediyor. Peki, yemek yaparken nasıl sağlıklı kalabilirsiniz? Yemeklerinizi ayçiçeği yağından uzak durarak da pişirebilirsiniz.

Sağlıklı olan zeytinyağı

İspanya’da yapılan araştırmaya göre karaciğerinizin düşmanı olan ayçiçek ve balık yağına karşı karaciğerinizin dostu zeytinyağı! Zeytinyağı, diğer yağların aksine karaciğerinizi koruyor. Alkol dışı karaciğer yağlanmasından uzak durmak için ayçiçeği yağı ve balık yağından uzak durmanız, zeytinyağı tüketmeniz öneriliyor.



Alkol dışı karaciğer yağlanması belirtileri

Alkol, karaciğer yağlanmasının başlıca etkenlerinden biridir. Ancak İspanya’daki araştırmaya göre alkol dışı karaciğer yağlanmasına sebep diğer etkenler; ayçiçek yağı ve balık yağı… Peki, alkol dışı karaciğer yağlanmasının belirtileri var mıdır ve bunları anlamak mümkün mü? Elbette belirtileri vardır ve anlamak mümkündür. Alkol dışı karaciğer yağlanmasının başlıca belirtileri şu şekilde sıralanıyor;