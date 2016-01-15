Bu Tür Sigarayı İçenler Dikkat!



Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Kemal Macit Hisar, sigarada bağımlılık yapan etken maddenin nikotin olduğunu 'light' sigaralarla bunun düşürülmeye çalışıldığını söyledi.



Doç.Dr. Hisar, "Aslında light sigaralar sağlığa daha fazla zararlı. Çünkü sigaranın içinde zararlı olan 4 bin çeşit madde ekarte edilmiyor. Kişi günlük nikotin miktarını vücudun istediği düzeye ulaştırmak için daha fazla sigara içiyor. Bu durumda da daha fazla zarar görmüş oluyor" dedi.



TÜRKİYE'DE ANALİZLER İYİ YAPILMIYOR



Doç.Dr. Kemal Macit Hisar, Türkiye'de yasal yollarla üretilen veya getirilen sigaraların laboratuvar bulunmadığı için analizlerinin yapılmadığını anlatırken şöyle dedi:



"Tütünle Mücadele Daire Başkanlığı görevini yürüttüğüm dönem içerisinde bu konuda girişimde bulunmuştuk. Ama başarılı olamadık. Daha sonra Tütün Piyasası Denetleme Kurulu bunu ele aldı. Ama onlar da henüz bir laboratuvar kuramadı.



Ama sigara içerisinde çok zararlı ve ölümcül maddeler var. Bunların açık açık yazılarak vatandaşın sigara paketinin üzerinde okumasının sağlanması gerekir."



KAÇAK SİGARA DAHA ZARARLI



Sigaraya yapılan zamlar üzerine tiryakilerin kaçak sigara ve tütüne yöneldiğini vurgulayan Doç.Dr. Hisar, "Kaçak sigaralar yurt dışından kaçak yollarla giriyor ve ucuz fiyattan satılıyor. Bunlar ruhsatlandırılmadığı için merdiven altı üretiliyor. İçindeki tütün, kullanılan kağıdın kalitesi ve içerisine ne katıldığı belli değil. Bunlar daha zararlı.



Bu tür sigarayı içenler dikkat! Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Kemal Macit Hisar, sigarada bağımlılık yapan etken maddenin nikotin olduğunu 'light' sigaralarla bunun düşürülmeye çalışıldığını söyledi.



Doç.Dr. Hisar, "Aslında light sigaralar sağlığa daha fazla zararlı. Çünkü sigaranın içinde zararlı olan 4 bin çeşit madde ekarte edilmiyor. Kişi günlük nikotin miktarını vücudun istediği düzeye ulaştırmak için daha fazla sigara içiyor. Bu durumda da daha fazla zarar görmüş oluyor" dedi.





Son Güncelleme: 15.01.2016 21:46