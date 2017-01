Bu Sebzeleri Tüketenler Dikkat!



Çoğu sebzeyi tüketmeden önce pişiriyoruz. Peki hangi sebzeyi nasıl pişirmeliyiz? Hangi sebzeleri çiğ tüketmeliyiz?Sebzeler özellikle kanser ve kalp hastalıkları gibi birçok kronik hastalığa karşı koruyucudurlar. Yüksek miktarda vitamin, mineral, antioksidan ve lif içerirler. Bu nedenlerden dolayı mutlaka her gün sebzetüketmemiz gerekir. Yanlış hazırlama ve pişirme teknikleri sebzelerin besin değerinin azalmasına neden olur. Özellikle yüksek vitamin ve antioksidan kapasitesine sahip sebzeleri hazırlarken ve pişirirken dikkatli olmalıyız.Pişirme her zaman besin değeri kaybına neden olmaz. Bazı özel sebzeler için pişirme besin kalitesini arttırır.Brokoli; hazırlama aşamasında küçük küçük doğrandığı zaman besin değerini kaybeder. Aynı şekilde suda haşlandığı zaman içerisindeki vitaminler suya geçer ve kaybolur. Brokoli için en ideal pişirme yöntemi buğulama (buharda pişirme) ve ideal süre 7.5 dakikadır.Havuç; yüksek miktarda karetenoid içerir, hastalıklara karşı koruyucudur. Havuç için de en ideal teknik buğulamadır. Haşlamak brokoli gibi vitaminlerin azalmasına neden olur.Soğan; içerisinde ‘quercetin’ denilen özel bir antioksidan bulundurur. Bu antioksidan birçok hastalığakarşı koruyucudur. Soğan haşlandığı zaman besin değeri %30 oranında azalır. Soğan için fırınlamak veya sotelemek idealdir. Antioksidan değerini arttırır. Bu nedenle soğanı pişirerek tüketmek iyidir, fakat fırınlanmalı veya sotelenmelidir.Bezelye; yüksek miktarda folat içerir. Özellikle gebelik düşünen kadınlar için folat çok önemlidir. Bezelye için ideal pişirme yöntemi haşlanmadır. Düdüklü tencerede bezelye pişirmek ise besin değeri kaybına neden olur.Kırmızı lahana; mor renkli bu sebze yüksek miktarda C vitamini ve antioksidan içerir. Yapılan çalışma sonuçlarına göre kırmızı lahanayı pişirmek ciddi besin kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle kırmızı lahanayı salatalarda çiğ tüketmek en faydalısıdır.Dondurulmuş sebzeleri pişirme için en iyi tercih buğulama (buharlı pişirme) veya mikrodalgadır. Donmuş sebzeleri haşlamak iyi bir tercih değildir. Haşlandığı zaman sebzelerin vitamini haşlama suyuna geçmektedir.Tüm sebzeler için en kötü pişirme tekniği ise kızartmadır. Kızartma yapılan sebzelerin vitamin, mineral içerikleri önemli derecede düşer. Ek olarak kızartma yağları kansere neden olabilir. Sağlıklı beslenmek sağlıklı yemek hazırlamakla başlar. Bu nedenle öncelike pişirme alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz.