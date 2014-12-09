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Bu İlacı Kullanan Seks Bağımlısı Oluyor!

Uluslararası ilaç firması,

Bu İlacı Kullanan Seks Bağımlısı Oluyor!

Uluslararası ilaç firması,

09 Aralık 2014 Salı 18:55
Bu İlacı Kullanan Seks Bağımlısı Oluyor!
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Bu İlacı Kullanan Seks Bağımlısı Oluyor!
Uluslararası ilaç firması, ürettiği Parkinson ilacını kullanmaya başladıktan sonra seks ve kumar bağımlılığına yakalandıklarını iddia eden 150'den fazla hastaya tazminat ödemeyi kabul etti.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, dünyaca ünlü ilaç şirketi 150'den fazla hastasına tazminat ödemeyi önerdi. Mahkeme kabul ederse, ilacı kullandıktan sonra kumar ve seks bağımlılığı oluşan hastalar ilaç şirketinden tazminat alacak.

Avustralya'da federal mahkemeye yansıyan dava, 2008 yılında satışa çıkan bir Parkinson ilacının hastalara söylenmeyen yan etkilerini kapsıyor. İlacı kullanan hastalar, kendilerine ilacın yan etkilerinin belirtilmediğini ileri sürüyor.

Bugün yapılan açıklamada, ilaç şirketinin mahkeme kabul ederse tazminat ödemeyi kabul ettiği doğrulandı. İlaç şirketinden konu ile ilgili başka yorum yapılmadı. 

Son Güncelleme: 09.12.2014 18:57
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Bu İlacı Kullanan Seks Bağımlısı Oluyor!
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