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Bu gözlükleri takanlara kötü haber!

Havalar ısındı, tezgahlarda ünlü güneş gözlüğü markalarının taklitleri yerlerini almaya başladı. Aynı tezgahlarda, özellikle yakını görmekte zorlananlar için de numaralı gözlükler satılıyor... Ancak uzmanlar uyarıyor: Taklit gözlükler, göz sağlığını tehdit ediyor. Peki güneş gözlüğü alırken nelere dikkat etmeliyiz? Op. Dr. Fethi Güngör anlattı

Bu gözlükleri takanlara kötü haber!

Havalar ısındı, tezgahlarda ünlü güneş gözlüğü markalarının taklitleri yerlerini almaya başladı. Aynı tezgahlarda, özellikle yakını görmekte zorlananlar için de numaralı gözlükler satılıyor... Ancak uzmanlar uyarıyor: Taklit gözlükler, göz sağlığını tehdit ediyor. Peki güneş gözlüğü alırken nelere dikkat etmeliyiz? Op. Dr. Fethi Güngör anlattı

29 Mayıs 2018 Salı 08:51
Bu gözlükleri takanlara kötü haber!

Göz doktoru Op. Dr. Fethi Güngör, taklit gözlüklerin göz sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Güneşin yüzünü göstermesiyle güneş gözlüğü satışları arttı. Tezgahlarda ünlü markaların taklitleri yerlerini aldı. Aynı tezgahlarda, özellikle yakını görmekte zorlananlar için de numaralı gözlüklerin satıldığı belirtildi.

"RENKLİ CAMLAR UYGUN DEĞİL"

DHA'nın haberine göre; İzmit'te özel bir hastanede görevli göz doktoru Op.Dr. Fethi Güngör, gözlük kullanımının mutlaka bir hekime danışılarak yapılması gerektiğini belirtti.

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Op. Dr. Fethi Güngör, "Göz hekiminin tasvip etmediği gözlüğü kullanmak, genel sağlıkaçısından uygun değildir. Çünkü bazı numaralar yakını görmek için olan gözlüklerde faydalı olabilse de bilhassa uzağı görmek için veya renkli camlı olan gözlükler de uygun değil. Piyasadaki gözlükleri almaları pek uygun olmaz. Bu tür gözlükler bir defa bulanık görmeye sebep olur. Baş ve göz ağrıları yapar. Vatandaşların parası boşa gitmiş olur. O bakımdan gözlük mutlaka bir göz hekiminin kontrolünde alınmalıdır. Ama sadece Türkiye'de değil, dış ülkelerde de bu şekilde tezgahta gözlük satılan yerler var" dedi.

"EN FAYDALI GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ CAMDAN YAPILAN GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ"

Güneş gözlüğü kullanımında da cam gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Güngör, "Mevsim itibariyle güneş ile yüz yüze olduğumuz bir dönemdeyiz. Güneşten gelen ultraviyole ışınları gözümüzde bazı hastalıklara neden oluyor. Çeşitli kızarmalar, yaşarmalar, kaşıntılarla kendini gösteren hastalıklar oluşuyor. Buna engel olmak için güneş gözlüğü kullanmak çok faydalı. Güneş gözlüğü alırken de hem ultraviyole ışınlarını kesecek, hem de ısı yönünden de koruması olan modeller tercih edilmeli. Bu yönde en faydalı güneş gözlükleri de camdan yapılan güneş gözlükleridir. Plastik gözlükler arasında da faydalı olanlar var, ancak gözü koruma açısından cam olanları kullanmak daha uygun. O bakımdan dışarıda çok ucuz fiyatlarla satılan gözlüklerin çok fazla koruyucu olduğunu düşünmüyorum. Sadece renklendirilmiş plastik parçalarından yapılan gözlükler olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

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