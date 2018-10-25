Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin!

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, pekmez, ceviz, badem, fındık, fıstık, yumurta, balık, yeşillik, üzümün bağışıklığı güçlendirdiğini belirterek, bu besinlerin sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini söyledi.

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, ev ortamından uzaklaşarak farklı ortamlara giren çocukların kapalı ortamda çok daha kolay bulaşan virüsler nedeniyle daha sık hastalanır hale gelmemeleri için yapılacak en iyi şeyin bağışıklığı güçlendirmek olduğunu söyledi. Akgül, çocukların bağışıklığını güçlendiren pekmez, ceviz, badem, fındık, fıstık, yumurta, balık, yeşillik, üzümün süper besinler olduğunu da söyledi. Akgül, pekmezin içerdiği doğal şeker ile çocuğun tatlı ihtiyacını karşıladığını ifade ederek, “Günlük enerji alımına hem de içerdiği vitamin ve mineraller ile çocuğunuzun büyüme ve gelişimine katkı sağlar. Pekmezin içerdiği demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum ile çocuğunuzun gelişimine katkı sağlarken, kemik ve diş gelişimini destekler. Ayrıca en iyi kan yapıcı gıdalar arasında yer almaktadır. Pekmezin kan yapıcı etkisinden daha fazla yararlanmak için C vitamini içeren gıdalar ile birlikte almanızda yarar var” dedi.

Ceviz, badem, fındık, yer fıstığı gibi kavrulmamış yağlı tohumların besin değerlerinin yüksek olmasının yanı sıra çocuğun sağlığını da korumaya katkı sağladığını belirten Akgül, “Yağlı tohumlar hafızayı güçlendiren, stresi azaltan ve çocuğunuzun konsantresini arttıran ve bağışıklık sistemini güçlendiren B grubu vitaminlerden ve E vitamininden zengindir. Cevizin içerdiği magnezyum kan yapıcı olarak destek olurken, yer fıstığı, protein içeriği sayesinde büyüme ve gelişmeye destek olur. o nedenle çocuğunuza her gün bir avuç kavrulmamış ceviz, badem, fındık ya da fıstık gibi kavrulmamış tohum yedirmeye çalışın” diye konuştu.

Anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağının yumurta olduğunu, büyüme ve gelişme çağındaki bütün çocukların beslenmesinde yer alması gerektiğini vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

“Yumurta vücudun onarım faaliyetlerini arttırır, yaralanma durumlarında çocukların iyileşme süreçlerini hızlandırır, okulların başlamasıyla birlikte enfeksiyonlara karşı çocuklarınızın bağışıklığını güçlendirir. Yumurta akında bulunan lizozim enzimi antibiyotik etki sağlayarak mikroorganizmaları tahrip edip çocuğunuzun sağlığını korur. Yumurta sarısında doğal antioksidanlar bulunmaktadır. Her gün sofrasından eksik etmeyeceğiniz bir yumurta çocuğunuzu güçlendirir.”

Akgül, balık, somon, ceviz, keten tohumu, kabak çekirdeği, semizotu ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunan omega-3’ün çocukların beyin gelişimine, bilişsel performanslarının artmasına katkı sağladığını ancak EPA ve DHA yağ asitleri açısından en zengin olan balığın omega-3 kaynaklarının beyin gelişimine, görme işlevine, iltihapların önlenmesine katkı sağladığını, bu nedenle haftada 2-3 kere balık ve günde 2-3 tam ceviz tüketilmesinin çocuğun zeka gelişimini desteklediğini söyledi.