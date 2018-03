Bu Besinler Uyku Kaçırıyor





Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, akşam saatlerinde tüketilen besinlerin uykuya birebir etkisi olduğunu söyledi. Tutar, “Sindirimi zor olan ve uzun süre mide barsakta kalan besinlerin yatmaya yakın tüketilmesi birçok sağlık problemini de beraberinde getirmektedir” dedi.



Tutar yaptığı açıklamada, uykusuz bırakan besinleri şöyle sıraladı;



Kırmızı et: Eğer akşam yemek saatiniz sekizden sonraya kaldıysa bunda kırmızı et tüketmeniz çok doğru bir tercih olmayacaktır. Sert yapısı ve protein içeriğinin yüksek olması nedeni ile uzun süre tok tutan kırmızı et siz uyurken barsak sisteminizde olacaktır. Bu durumda uyku düzeninizde dengesizliklere neden olabilir.



Alkol: Fazla miktarda alkol almak iyi uyku ile eşleştirilmesi genel inancı olsa da bu durum gerçek değildir. Alkol uyumaya neden olmakla birlikte uzun ve rahat bir uyku düzeni sağlamaz. Alkol tüketilen günlerde genel olarak sığ uyku ve gece boyunca birkaç uyanma meydana gelmektedir. Alkolü sık tüketmeyen kişilerde bu geceler genelde sinir bozucu bir döngü oluşturur ve zaman içerisinde bağımlılık geliştirmesi nedeni ile sürekli alkol alımı söz konusu olabilir. Huzurlu bir uyku için alkolden kaçınılmalıdır. Bitter çikolata: Günün her saati zevkle tüketilen çikolatayı kim yatmadan önce keyifle tüketmek istemez ki? Tüketilmesi keyifli gibi görünse de geceyi kaliteli uyku ile geçirmenizi engelleyen besinlerden birisi de bitter çikolatadır.Uyku kaçıran ve insana ektra enerji veren kafein bu çikolata içerisinde fazlası ile bulunmaktadır. Hemen hemen tüm çikolatalar içerisinde bulunan kafein bulunur. Buna teobromin adı verilen uyaranda eklendiğinde kalp ritminin hızlanması ile uykunuzun kalitesizleşmesi kaçınılmazdır.Beyaz çikolatalar içerisinde bu bileşenlerin daha az olması nedeni ile uyku kalitesine etkisi daha azdır.



Sarımsak: Genel olarak yatmadan önce içerisinde sarımsak olan besinlerin tüketiminden kaçınırız. Bunun birçok sebebi olsa da asıl temel nedeni uyku düzensizliği yapması be gece kalitesiz uyku geçirmeniz olacaktır. Sarımsağın uyku kaçırmasının temel nedeni mide ekşimesine neden olmasıdır. Özellikle hassas midelerde sarımsağın reflü gibi problemlere neden olabileceği unutulmamalıdır.



Kahvaltılık Tahıllar: Birçok insan günümüzde hızlı tüketim için kahvaltılarda tahıllara yönelse de bu besinler bazı durumlarda yüksek kalori içeriği olmadığı için gece yatmadan da tüketilmektedir. Uykunuzu kaçıran besinlerden birisi de kahvaltılık tahıllardır. Yatmadan önce kan şekerinizin hızlı yükselmesini sağlayan tahılları tüketmek kalitesiz bir uykuya eşdeğerdir.



Şeker Barları: Gün içerisinde tatlı ihtiyacını karşılamak için dönemsel olarak tükettiğimiz şeker barları yine geceki uykunuza mal olan besinlerden birisidir. Yapılan bir çalışmada uykudan önce bireylere şeker barları tükettirilmiş ve 10 bireyden 7’sinin gece kâbus gördüğü saptanmıştır. Bu durum gece yatmadan yüksek miktarda alınan şekerin bu duruma neden olabileceği sonucunu çıkarmaktadır.