Boyunda Oluşan Şişlikler Hastalığın Habercisi!





Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Ediz Yorgancılar, boyun bölgesinde oluşan şişliklerin, basit bir enfeksiyon sonucu olabileceği gibi bazen de ciddi hastalıkların belirtisi olduğunu belirtti. Yorgancılar, bu oluşan kitlelerin hiçbir şikayete yol açmadan sessiz kalabileceği gibi bazen daha belirgin şikayetlerle ortaya çıkabileceğini ve her ne şekilde oluşursa oluşsun mutlaka incelenmeleri gerektiğini kaydetti.



Memorial Dicle Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Ediz Yorgancılar, boyunda oluşan şişliklerin nedenleri ve tedavisi ile ilgili yaptığı uyarı ve önerisinde, çocuklarda sık görülen, bezelye büyüklüğünde ve halk arasında beze olarak bilinen lenfadenopatiler ailelerde endişeye sebep olabileceğini belirterek, çocuklarda ortaya çıkan bu kitlelerin büyük bir bölümünün, baş ve boyun bölgesinde oluşan enfeksiyonlardan kaynaklandığını açıkladı. Yorgancılar, “İnfeksiyon sebebiyle ele gelen bu tip lenfadenopatiler, vücudun savunma mekanizmaları için gereken hücreleri yapan bir sistemin üyesi olan lenf bezlerinin şişmesi nedeniyle oluşur. Böyle bir durumda ailelerin telaşa kapılmadan bir uzmana başvurması en doğru seçim olacaktır. Çocukluk çağında boyun bölgesinde görünen kitlelerin diğer bir sebebi konjenital yani doğumsal sebepli kitlelerdir. Bu kitleler bazen yetişkin çağlarda da belirti verip ortaya çıkabilir. En sık görülenleri; brankial yarık kistleri, tiroglossal kist ve fistülleri, hemanjiomlar, arteriovenöz malfomasyonlar, dermoid kistlerdir. Fark edildiklerinde mutlaka araştırılıp tedavi edilmelidir. Bu tip kitlelerin tedavileri genellikle cerrahi olarak yapılmaktadır” dedi.



"KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLER ALKOL VE SİGARA KULLANIMINA BAĞLI GELİŞİR"



Boyundaki bütün dokularda iyi veya kötü huylu tümörler gelişebileceğini vurgulayan Yorgancılar, “Bazen iyi huylu tümörler zamanla kötü huylu bir tümöre dönüşebilir. Kötü huylu olan kitleler genellikle hızlı, iyi huylu olanlar ise yavaş büyüme eğilimindedir. En önemlisi kitlelerin ağrısız olması zararsız olduğu anlamına gelmez. Ağız, ağız tabanı, dil, boğaz ve gırtlak bölgelerinde görülen kanserler, sıklıkla alkol ve sigara kullanımına bağlı olarak gelişir. Bu tip hastalıklar ileri yaşlarda daha sık görülür. Özellikle 60 yaş üstü grupta boyunda hissedilen kitlelerin mutlaka detaylı olarak araştırılması gerekir. Kişi, belirti vermeyen ve uzun süre hissettiği kitlelere karşı duyarlı olmalı, kitlelerin önemli bir soruna neden olup olmayacağı fikrini doktora bırakmalıdır” diye konuştu.



"İYİ HUYLU KİTLELER DE DÜZENLİ TAKİP EDİLMELİ"



Yorgancılar, boyun bölgesinde ortaya çıkan şişliklerin tedavisinin çeşitlilik göstergesi olduğunu dile getirerek, “Tedavide belirleyici etken hastaların hekime zamanında başvurması ve kitlenin tipidir. Ayrıntılı muayene ve gerekli görüldüğünde kan tahlilleri ve radyolojik incelemelerle ultrasonografi, tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, anjiografi gibi ile ön tanı konulur. Bazen kitle içerisinden ince iğne aspirasyon biyopsisi denen ince bir iğne vasıtasıyla kitle içeriğinden örnek alınarak patolojik inceleme yapılabilir. Hatta bazen tanı için kitlenin alınması dahi gerekebilir. Keza bazı lenf bezi hastalıklarında tanı ancak bir lenf bezinin patolojik olarak incelenmesi ile konmaktadır. Tüm bu tetkiklerin her hastada yapılması gerekmemektedir. Hekim uygun gördüğü tetkikleri yapıp tedavi ve takip edebilir. Örneğin enfeksiyon sonucu olduğu düşünülen kitlelerde belirli bir tetkik sonrasında antibiyotik tedavileri düzenlenip takibe alınabilir. Ancak takipler sonucunda ileri radyolojik veya patolojik tetkik gerekebilir. Bu sebeplerle ağrılı veya ağrısız boyunda oluşmuş kitlelerin mutlaka bir hekim tarafından incelenmesi ve araştırılması gereklidir” şeklinde konuştu.