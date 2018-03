Bol Domates Tüket Kanseri Yok Et!



Pankreas kanserinden ölüm oranı son 70 yılda 3 kat birden arttı. Dr. Nafiz Karagözoğlu, erkekleri daha çok seven bu sinsi kanser türüne karşı bol bol domates yenilmesini, proteinden kaçınılması gerektiğini söyledi

Siyaset dünyasının renkli ismi Kamer Genç'in pankreas kanserine yenik düşmesi, tüm gözleri bu sinsi hastalığa çevirdi. En tehlikeli kanser türlerinden olan pankreas kanserinden ölüm oranının son 70 yılda 3 kat arttığını söyleyen Dr. Mustafa Nafiz Karagözoğlu, önemli uyarılarda bulundu... Pankreas kanserinden korunmak için doğru beslenmek gerektiğini vurgulayan Dr. Karagözoğlu, "Bol folik asitli, yeşil yapraklı gıdalarla, sebzeyle beslenmek, bol domates yemek pankreası korumaya yardım eder" dedi. Gençlik döneminden itibaren şişmanlığın risk faktörü olduğunu, karın bölgesi yağlarının, kalçaya göre daha yüksek bir risk faktörü taşıdığını belirten Dr. Karagözoğlu, şöyle devam etti...



40'LI YAŞLARA DÜŞTÜ



"Pankreas, yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda bir iç organdır. Mide bağırsakların arkasında alt sırt ve bel omurlarının önünde bulunan yumuşak, sarımtrak, çekiç şekilindedir. Görevi, alınan gıdaların sindirilmesi ve kan şekerinin dengede tutmaktır. Genellikle 60 yaşından sonra görülse de 40 yaşın altında da görülebilir. Erkeklerde pankreas kanseri görülme oranı kadınların 2 katıdır.+

Pankreas kanserinde kan şekeri yükselebilir, idrarda şeker çıkabilir. İleri yaşlarda ortaya çıkan şeker hastalığı ile pankreas kanserinin şikayetleri karışabilir. Bu nedenle özellikle 60 yaş sonrasında şekeri çıkanlar mutlaka doktora görünmeli.



BU İŞARETLERİ CİDDİYE ALIN



"Kilo kaybı, karın ağrısı, sarılık, iştah kaybı, bulantı- kusma, halsizlik, yorgunluk, ishal, sindirim zorluğu, camcı macunu renginde dışkılama, solgunluk, aniden ortaya çıkan ve aile öyküsü bulunmayan şeker hastalığı, pankreas kanseri açısından önemsenmesi gereken şikayetlerdir. Sıradan ve her hastalıkta görülebilen belirtiler olduğundan kişiler bu şikayetler yüzünden doktora gitmez. Bu da tanıyı geciktirir. Sırt ağrısı ve depresyon gibi psikolojik bozukluklar bile ilk şikayet olarak ortaya çıkabilir."



KEYFİN SONU FELAKET



"Alışkanlıklarımız bedenimizin aşınmasına neden olur. Sigara kullanımı, alkol, kahve alışkanlıkları pankreası aşındırır. Sadece ve yoğun şekilde protein ağırlıklı beslenme, yağlı yemek yeme alışkanlığı kanser riskini ciddi şekilde yükseltir. Bu nedenle beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek, yeniden düzenlemek gerekir."



KIRMIZI ETTEN UZAK DURUN



Pankreas kanserinden korunmak için kesinlikle sigara içilmemeli. Beslenme alışkanlığı da bu hastalıkta önemli. Kırmızı etin fazla tüketimi, çok yağlı ağır yiyecekler ve kızartmalar pankreası hem yorar, hem de kanser riskini artırır.

Son Güncelleme: 30.01.2016 18:47