Bitki Çaylarını Karıştırarak İçmek Etkiyi Azaltıyor



Karışık olmayan bitki çaylarını çocuk, yetişkin ya da yaşlıların günde 2 fincan tüketebileceğini belirten Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Köse “Kantaron, enginar, hindiba, karabaş, civanperçemi gibi çaylar içerdikleri farklı etken maddeleri ile ilaç etkileşimlerine sebep olabiliyor. Dolayısıyla ilaç kullananlar öncesinde doktoruna danışmalı” uyarısında bulundu.Bazı karışık bitki çaylarının karaciğeri yorduğunu, bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmek bir yana daha da zayıflatabildiğini belirten Köse, “Benim önerim her bitki çayının sade olarak tüketilmesi ve boğazda ağrı varsa ılıkken bal eklenmesi yönündedir” dedi.Her bitki çayının farklı etkileri olduğunu belirten Köse, şu tavsiyelerde bulundu: “Kış çayı olarak satılan çayların çok karışık olmamasına dikkat edilmeli. Kuşburnu, adaçayı, karanfil, tarçın, zencefil, papatya gibi karışımlar tüketime uygundur. Ancak mümkün oldukça her çayı tek başına tüketerek bağışıklık sisteminizi daha güçlü hale getirebilirsiniz. Her çay ayrı ayrı tüketildiğinde gün içerisinde birkaç seçeneğiniz de olmuş olur. Özellikle adaçayının mikroplardan ve bakterilerden koruma özelliği var. Hafif yorgunluk belirtisi durumunda hastalıklardan korunma amaçlı adaçayı tüketilmesi öneriliyor.Kuşburnu iyi bir C vitamini kaynağı ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde en çok kullanılan bitkidir. Ancak demlenmesi sırasında kayba uğrayabiliyor. Bu yüzden uzun süreli demleme işlemi uygulanmamalı ve mümkün oldukça hızlı bir şekilde bitirilmeli. Çünkü uzun süre beklendiğinde içerisindeki C vitamini yok oluyor.Nane çayı, gribal enfeksiyonlarda ateş durumu da varsa vücudun ısınmasını ve terlemesini sağladığı için kullanılıyor. Tüketilen çaya taze olarak da eklenebilir. Aynı şekilde zencefil de ateşli hastalıklarda kullanılabilir. Ayrıca akciğerlerdeki enfeksiyonun vücuttan çıkarılmasında da yararlıdır.“Kırmızı çay” olarak da bilinen roibos bitkisinin çayı da vücut direncini artırmaya yardımcı olur. Ayrıca tarçınla beraber tüketildiğinde iştah kontrolünü de destekler. Günde 1 fincan içilmesi uygundur.Yasemin ve papatya çayları yorgunluk ve halsizlik durumlarında kasların dinlenmesini sağlar. Özellikle kış aylarında günde 1 fincan tüketilmesi önerilmektedir. Akşam saatlerinde tüketildiğinde uykunun düzenlenmesine yardımcı olur. Düzenli uyku, vücudun toparlanmasını ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Böylece dolaylı yoldan enfeksiyonlara karşı koruyucu olabiliyor."