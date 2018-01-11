'Bir kereden bir şey olmaz' demeyin, oluyor!

İngiltere merkezli araştırma, "hayatımda en az bir kez sigara içtim" diyenlerin yüzde 69'unun tiryakiye dönüştüğünü gösterdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'ndeki bilim insanları, ABD, İngiltere, Avusturalya ve Yeniz Zelanda'daki 215 binden fazla yetişkin üzerinde bir araştırma yaptı.

Araştırmaya göre, çalışmaya katılanların en az yüzde 60'ı, hayatında en az bir kere sigara içtiğini söyledi.

Bu kişilerden elde edilen veriler, "en az bir kere sigara içtim" diyenlerin yüzde 69'unun, sigara kullanıcısına dönüştüğünü ortaya koydu.

Araştırmayı yapan ekipten, "Sigaranın tek bir deneyimde bile ne kadar bağımlılık yapabildiği ilk kez belgelendi" açıklaması geldi.