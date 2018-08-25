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Bir kadehi bile zararlı

1990 ve 2016 yılları arasında, 195 ülkede yürütülen bir araştırmaya göre alkolün zararlarından kurtulmanın tek yolu ‘hiç’ içmemek.

Bir kadehi bile zararlı

1990 ve 2016 yılları arasında, 195 ülkede yürütülen bir araştırmaya göre alkolün zararlarından kurtulmanın tek yolu ‘hiç’ içmemek.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:19
Bir kadehi bile zararlı

1990 ve 2016 yılları arasında, 195 ülkede yürütülen bir araştırmaya göre alkolün zararlarından kurtulmanın tek yolu ‘hiç’ içmemek. Bugüne kadar yapılan araştırmalar alkolü kontrollü kullanmanın, günde bir ya da iki kadeh alkolün kalp ve damar sağlığını koruduğunu göstermişti. Ancak saygın tıp dergisi Lancet’de yayımlanan son araştırmaya göre alkol tüketiminin sağlıklı seviyede kalacağı miktar bulunmuyor. 1990 ve 2016 yılları arasında gerçekleştirilen ve yüzlerce diğer araştırmadan yararlanan yayında, günde bir kadeh içki içmenin kanser, diyabet ve tüberküloz riskini yüzde 0,5 artırdığı, günde iki kadehin bu riski yüzde 7’ye, beş kadehin ise yüzde 5’e çıkardığı belirtildi. Araştırmanın yürütücülerinden Doktor, Emmanuela Gakidou, “Günde bir iki kadeh içki içmenin sizin için iyi olduğu kanısı sadece bir efsane, bu çalışma bu efsaneyituzla buz ediyor” diyor. Araştırmada, her yıl dünya çapında alkol kaynaklı 2.8 milyon ölümün gerçekleştirildiği aktarılıyor. 

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