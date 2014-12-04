Bilinçsizlik Diş Çürütüyor

Çocuklarda görülen diş çürümesinin artışıyla ilgili açıklama yapan Diş Hekimi Ayşenur Karataşoğlu, çok doğal görünen

bazı gündelik davranışların dişlerde çürümeye sebep olduğunu söyleyerek şunları belirtti:



“Bunların başında çocuğunuzun beslenmesi için gece verilen süt geliyor. Hele ki sütün içine bal, reçel gibi şekerli

maddeler ekleniyorsa ve içildikten sonra su verilmeyip, ağız bakımı fırça veya steril gazlı bezle yapılmıyorsa çürükler

hızla ilerliyor. Çünkü süt dişlerinde çürüğün ilerlemesi biz yetişkinlerdeki gibi olmuyor.

Süt dişlerinin organik madde kısmı yetişkin dişine oranla çok daha fazla olduğu için çürük hızla ilerleyebiliyor. Yine

gece verilen ilaçlardan sonra da anne baba çocuğun ağız bakımını yapmazsa çürüklerde artış gözleniyor. Çünkü

ilaçların çocuklar tarafından kolay tüketilmesi amacıyla şekerli olması ve gece verildiğinde bir kısmının yutulması, diğer

kısmının ağız boşluğunda kalması dişleri çürüten bir başka etken. Beslenmede yapılan diğer bir yanlış da çocuk

istemediği halde yemeklerin ağıza tıkılması ve çocuğun çiğneme yapmayıp gıdaları ağız içerisinde bekletmesi. Lütfen

çocuklarınızın acıktığı zamanlarda verimli yiyeceklerle tam bir öğün sağlayın ve diş bakımını ihmal etmeyin."



ÖNCE ANNE BABALAR AĞIZ BAKIMINA DİKKAT ETMELİ



Diş Hekimi Ayşenur Karataşoğlu, çocuğun çevresindeki kişilerde ağız bakımının tam olmasının sağlıklı süt dişleri için

en büyük etken olduğuna değinerek, "Annenin, babanın veya bakıcının ağzında bulunan çürükler ve diş eti hastalıkları, çürüğün çocuğa enfeksiyon penceresi denilen sistemle yerleşmesini sağlıyor.

Bu nasıl mı oluyor? Annede veya çocuğa bakan bireyde çürük veya diş eti hastalığı varsa, yapılan mamanın sıcaklığına bakmak için kaşık ağıza götürülüp çocuk da aynı kaşıkla beslenirse, bulaşan mikroorganizmalar çocukta çürüklerin başlamasına sebep olacaktır. Veya bu sıkıntıları olan bireylerin çocuğu ağız bölgesinden öpmesi sonucunda da mikroplar çocuğa geçecektir.



Annenin yere düşen emziği ağzına sokup çocuğa vermesi de enfeksiyon penceresini açmış oluyor. Bu kadar doğal bir yaşam süreci içerisindeyken çocuğunuzda çürük başlatmış oluyorsunuz. Henüz çikolata, şeker tüketimi olmadığı dönemde başlayan bu çürüklerin sorumlusu tamamen siz anne babalardır. Lütfen daha bilinçli ağız bakımı için çocuğunuzu 6. ayında çıkarttığı ilk dişi için diş hekimine götürerek kontrolleri yaptırınız" dedi.

