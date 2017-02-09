Bilim insanları Uyarıyor: Pirinci Yanlış Pişiriyorsunuz



Dünya üzerinde milyonlarca insanın yediği pirinç pilavı büyük tehlike taşıyor. Yapılan son araştırmalar doğru pişirilmeyen pirincin yüksek seviyede arsenik taşıdığını ortaya koyuyor.Bilim insanları, pirinç pilavını yaparken pirinci ıslatmadan haşlamanın sağlığa zararlı olabileceği uyarısında bulundu.Son deneylere göre yaygın bir yöntem olan pirinci tencerede suyu çekene kadar pişirmek kalp hastalıklarına, diyabete, hatta kansere neden olabilir.Zira pirinç tarlalarında kullanılan zehirler ve böcek ilaçları nedeniyle paketlenen pirinç tanelerinin üzerinde arsenik izine rastlanıyor. Doğru yöntemle pişirilmediği taktirde bu zehrin atılması mümkün olmuyor.Belfast’ta Queens Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü Andy Meharg, BBC’de katıldığı bir programda sağlıklı pilav pişirme yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.Yapılan araştırmaya göre pirinç ancak bir gece önceden suda bekletilirse zehirlerinden arınabiliyor.Profesör Meharg üç pişirme türünü karşılaştırarak pirinçteki arsenik oranlarını ölçtü.İlk olarak yaygın pilav yapma yöntemini kullanarak yani bir ölçek pirince, iki ölçek su koyarak pirinci haşladı.Bu yöntemin sonunda Meharg arseniğin çoğunun pirinçte kaldığını gördüğünü belirtti.Meharg, Bir ölçek pirince beş ölçek su konduktan sonra pişirilen pirinçte ise arsenik oranının yarılandığını gördü.Son olarak bir gece önceden ıslatılan pirinçte ise zehrin yüzde 80 oranında azaldığı ortaya çıktı.Meharg’a göre en güvenli pilav yapma yöntemi pirinci bir gece önceden ıslatmak, ertesi gün iyice yıkamak ve durulamak ardından bir ölçek pirinci beş ölçek suda pişirmek.