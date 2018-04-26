Bilim insanları açıkladı! Alzheimer'ın en büyük düşmanı...

Amerikan Ulusal Alkol Bağımlılığı ve Alkolizm Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre; uyku, Alzheimer’ın en büyük düşmanı.

UYKUSUZ GEÇEN BİR GECE BİLE BEYİN HÜCRELERİNE ONARILAMAZ HASARLAR BIRAKIYOR

Bir geceliğine hiç uyutulmayan 20 insanla yapılan çalışma, uykusuz geçen bir gecenin bile beyin hücrelerine onarılamaz hasarlar verdiğini kanıtladı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; kişi uyumadığında beyin, ‘amiloid beta’ adı verilen beyin hücrelerine zararlı plakları salgılamaya başlıyor.

GENÇ YAŞTA UYKU PROBLEMİ YAŞAYANLAR GELECEKTE ALZHEIMER RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Son beş yılda yapılan birçok araştırma da, düzenli uyumayan insanlarda amiloid beta birikiminin düzenli uyuyan insanlara oranla daha fazla olduğunu gösteriyor. Benzer bir araştırma daha önce Türkiye’de de yapılmıştı. 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’nin fareler üzerinde yaptığı araştırmada, kesintisiz uykunun hafızayı güçlendirdiği, uyku sorunu yaşayanların ise Alzheimer’a yakalanma riskinin arttığı belirlenmişti.

Uzmanlar, genç yaşta uyku problemi yaşayanların yaşlandıklarında Alzheimer hastalığına yakalanma risklerinin arttığını kaydediyor.