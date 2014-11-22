Bilgisayar başında çalışanlar, dikkat!..

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre boyun fıtığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Göker, bu ağrıların dikkate alınmadığı takdirde bir çok sağlık problemine neden olabileceğini, yapılan araştırmalar, her 10 kişiden 8'inin hayatının bir döneminde omurga ağrısı çektiğini gösterdiğini söyledi.



CERRAHİ GİRİŞİMLER BU GÜN HIZLA GELİŞMEKTEDİR



Boyun bölgesinde toplamda 7 adet omurga bulunduğunu hatırlatan Dr. Göker, “Her 2 omurga arasında 1 adet disk adı verilen, kıkırdak dokudan oluşan yapılar ve diskin içerisinde jöle kıvamında bir yapı mevcuttur. Diskin sağlam olan dış halkası yırtılır ise içerisindeki jöle kıvamındaki yapı yırtıktan dışarı çıkar ve omurilik kanalı ve sinir köklerini sıkıştırmaya başlar. Bu tablo boyun bölgesinde görüldüğünde boyun fıtığı olarak adlandırılır. Bu durum boyun ağrısı ile birlikte, omuzdan başlayan ve kola vuran ağrılara ve kolda kuvvetsizliğe neden olur. Boyun fıtığı tedavisinde yatak istirahati, boyunluk takılması ve ilaç tedavisine rağmen, ağrısı geçmeyen, sosyal yaşantısı etkilenen ve kolda ciddi kuvvet kayıpları (felçler) ortaya çıkan hastalarda uygulanan cerrahi girişimler bu gün hızla gelişmektedir. Yapılan cerrahi müdahaleler sonucunda hasta kısa sürede günlük yaşantısına geri dönebilmektedir. Tedavisinde gecikilen vakalarda ise ağrılar ve felçler kalıcı olabilmektedir” diye belirtti.



ANİ VE TERS HAREKET YAŞANMASI SONUNDA BOYUN FITIĞI RİSKİ ARTAR



Risk faktörleri ve risk grupları hakkında bilgi veren Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tuncer Göker, “Boyun fıtığının görülme sıklığı yaş ile birlikte artar. Sigara içilmesi de boyun fıtığı riskini yükseltir. Araç içi trafik kazası sonrası başın ani olarak öne arkaya hareketi gibi boyunda ağır, ani ve ters hareket yaşanması sonunda boyun fıtığı riski artar. Sekreterler, bankacılar, sınava hazırlanan öğrenciler gibi masa başında özellikle baş öne eğik olarak uzun süre çalışılan meslekler risk grubundadır. Ayrıca dejeneratif (yıpranmış) diski olanlar, kemik erimesi görülenler, boyun travması veya spor yaralanması geçirenler risk grubunda yer almaktadır” dedi.



MEDİKAL TEDAVİ İLE İSTİRAHAT VE SERVİKAL COLLAR (BOYUNLUK) TAKILMASI



Boyun fıtığının tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Dr. Göker, “Tedavi planında özellikle başlangıçta boyunluk kullanmak ve ilaç tedavisi çok önemlidir. Omurgalar arasında yırtılan ve omurilik ve sinirleri sıkıştıran kıkırdağın yapısı ciddi oranda su içerir. Hareketsizlik ve istirahat altında yırtılan kıkırdağın su içeriğinin emilmesiyle, kıkırdağın hacmi küçülür ve sinire olan bası azaltır. Bazı ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçların kullanımından hastalar ciddi oranda fayda görür. Ancak boyun fıtığı nedeniyle kullandığımız bütün ilaçların uzun süreli kullanımı, özellikle karaciğer fonksiyonlarını bozmakta ve mide ülseri gibi hastalıkları tetiklemektedir. İlaç kullanımları mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır” diye belirtti.



AMELİYAT KARARI NE ZAMAN VERİLİR?



Fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerini de anlatan Dr. Göker, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Boyun fıtığı sonucu oluşan kas spazmı ve ödemi çözmek ve fıtık nedeniyle oluşan sinir basısını bir miktar azaltmak için fizik tedavi egzersizleri uygulanır. Fizik tedavi egzersizlerin de amaçlanan; boyun kaslarının gücünü arttırarak, omurganın kemik sitemine düşen gücün dengeli dağılımını sağlamaktır. Cerrahi Tedavi ise yırtılan yastıkçığın, sinirlere ve omuriliğe olan basısını ortadan kaldırmayı amaçlar ve farklı cerrahi müdahale teknikleri kullanılarak boyun fıtığı tedavi edilir. Peki ne zaman cerrahi tedavi yapılmalı? Hastayı sosyal, iş ve aile yaşantısında zora sokan ilaç tedavisine ve istirahatlere cevap vermeyen ağrılar varsa ve hasta bu rahatsızlıktan çokça şikâyetçi ise, kolda ortaya çıkan kuvvetsizlik, duyu kaybı, çekilen MR'da, şikâyetleri net olarak açıklayan boyun fıtığının izlenmesi durumunda. Omurilik basısına neden olan santral disk hernisi; total veya kısmi omurilik zedelenmesi varsa. Takip edilen hastada ilerleyici veya ani belirgin kuvvet kaybı oluşursa, koldaki şikâyetlere ek olarak servikal MR'ı da omurilikte boyun fıtığının omuriliği belirgin derecede sıkıştırmasına bağlı omurilik zedelenmesi izleniyorsa, medikal tedavide yetersizlik, ısrarcı boyun, kol ve baş ağrısı varsa, ameliyat kararı hastanın yakınmalarının şiddetine göre verilir veya hasta takibe devam edilir.”