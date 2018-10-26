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Beyni güçlendirmek için en iyi 8 egzersiz

Elle yazı yazmak, okumak, hatta yürümek bile beyninizi güçlendirmenize yardımcı olabilir. Beyninizi güçlendirerek, ileri yaşlarda karşılaşabileceğiniz bilişsel sorunları geciktirebilir veya önleyebilirsiniz.

Beyni güçlendirmek için en iyi 8 egzersiz

Elle yazı yazmak, okumak, hatta yürümek bile beyninizi güçlendirmenize yardımcı olabilir. Beyninizi güçlendirerek, ileri yaşlarda karşılaşabileceğiniz bilişsel sorunları geciktirebilir veya önleyebilirsiniz.

26 Ekim 2018 Cuma 12:00
Beyni güçlendirmek için en iyi 8 egzersiz

Fiziksel egzersiz, fiziksel gücü artırmanın en iyi yollarından biridir. Aynı zamanda vücudumuzun dayanıklılığını ve esnekliğini arttırmaya yardımcı olur. Ama nihai hedef kendimizi sağlıklı tutmaktır.

Egzersiz, her gün yapabileceğiniz bir şeydir ve bedensel sistemlerin bir çoğu üzerinde olumlu etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Bunlara kardiyovasküler sistemler, dolaşım sistemi ve diğer hayati organ sistemlerimiz de dahildir.

Bununla birlikte, çok az kişinin dikkat ettiği bir şey ise zihinsel eğitimdir. Zihninizi eğitmek, beyninizi ve zihinsel kapasitenizi pek çok yönden güçlendirebilir.

Avantajlarından biri daha güçlü bir hafıza kazandırmasıdır.

Sadece zihni meşgul etmek yeterli değildir. Beyni güçlendirmek için yapmanız gereken belirli faaliyetler var.

Neyse ki bunun için bir çok egzersiz mevcut. Beyninizin güçlenmesine ve bilişsel işlevlerinin artmasına yardımcı olacak bu egzersizleri düzenli olarak yaptığınız zaman zihninizdeki gelişimi fark edeceksiniz.

Bu makalede beyni doğal yollarla güçlendirmek için en iyi 8 yöntemden bahsedeceğiz. Bu yöntemleri gündelik yaşamınıza kolayca entegre edebilirsiniz.

1. El ile yazı yazmak

Teknolojinin her şeyi bizim için üstlendiği bir çağda yaşıyoruz. Yazı da dahil olmak üzere günlük işlerimizde her alanda, teknoloji bize  yardımcı oluyor.

Tabletler, cep telefonları ve klavyeli tüm diğer cihazlar, zamandan tasarruf etmemize yardımcı oluyor. Bu tabii ki bazı işleri daha da verimli hale getiriyor.

Bununla birlikte, el ile yazı yazmak aslında hiç bırakmamanız gereken bir eylemdir. Bu aktivite, beynin öğrenme ile ilgili bölümlerini önemli ölçüde uyarır.

Bu durum, beyindeki retiküler aktive edici sistemden kaynaklanıyor. Bu sistem, siz yazı yazmaya odaklanırken yaptığınız eylemi işler.

2. Her gün basit matematik problemleri çözün

Matematik beyni aktive eden en önemli akli aktivitelerden biridir. Hafızayı ve zihinsel kapasiteyi güçlendirir. 

Bu, el veya bir makine aracılığıyla yapılabilir. Cep telefonları ve bilgisayarlar için hazırlanmış bir çok uygulama vardır.

Bir iyi seçenek de, zamanla yarış testlerini yapmak. Bunlar 1 dakika içinde çözmeniz için bir sürü problem sunar.

3. Sudoku ile zihinsel kapasitenizi arttırın


Bildiğiniz klasik Sudoku oyunu zihinsel bir aktivitedir. Bu oyunun amacı kareleri 9 rakamla doldurmak. Ama işin özelliği de, aynı rakamı aynı sırada iki kez kullanamayacak olmanız.

Bu oyun gerçekten zihni zorlar. Bunu çözerek, problem çözme kabiliyetinizi geliştirebilirsiniz.

Genelde gazetelerde ve dergilerde bir iki tane olur. Ayrıca Sudoku kitapları da alabilirsiniz. Telefonlar için uygulamalar da mevcut.

4. Ayak parmakları ile oynamak

Ayak parmaklarını hafifçe hareket ettirmek zihinsel işlevleri güçlendirir. Ayrıca dikkat konusunda yardımcı olur.

Bunu ayak parmaklarınızı yavaşça hareket ettirerek yapabilirsiniz. Sonra sadece baş parmağınızı oynatın.

Buna her sabah 3 dakika ayırın. Yataktan kalkmadan önce yapın. Sizi daha aktif hissettireceğini ve koordinasyon sağlayacağını göreceksiniz.

5. Bol bol kitap okuyun


Okumak basit temel bir aktivitedir, ama aynı zamanda zihinsel aktiviteyi ve düşünsel süreçleri güçlendirir. 

Bu tür bir eylem zihni rahatlatır. Ayrıca stres ile bağlantılı gerginlikleri azaltır.

Sürekli okumak çok faydalıdır. Bu faydalar arasında yaratıcılık, daha iyi bir hafıza ve daha hızlı düşünce süreçleri yer alır. Bu bizlere daha hızlı ve etkin olma kabiliyeti kazandırır.

6. Yeni bir dil öğrenin

Yaşınız ne olursa olsun, bu aktivite çok yardımcı olur. Yeni bir dil öğrenmek beynin önemli bölgelerini aktive eder.

Beyin zarı gibi bölgeler akustik işleme, anlama ve kelime üretme ile bağlantılıdır.

Bu da hipokampüsü büyütür. Ayrıca hafıza kapasitesini ve öğrenme kabiliyetlerini güçlendirir.

Dahası, çok dilli olmak zihinsel rezervlerinizi güçlendirir. Bu da Alzheimer gibi zihinle bağlantılı hastalıklara karşı koruma sağlar.

7. Yürüyüş yapın


Yürüyüş yapmak ve benzeri aktiviteler beyin fonksiyonlarına yardımcı olur. Bu özellikle yaşlı bireyler için geçerlidir.

Bu aktiviteler yüklemsel hafızayı, akıcılığı ve dikkati geliştirir. Oksijenasyon artar ve aynı zamanda beyin ihtiyacı olan besleyici ögeleri alır. Bu dokuların, sinirlerin ve nöronların korunmasına yardımcı olur. 

8. Görselleştirme ve hafıza

Bunu yapmak için bir arkadaşa veya aile bireyine ihtiyacınız olacak. Bu kişi, size 5 ila 10 tane farklı nesne gösterecek.

Her nesneyi 15 saniye inceleyin. Sonra kişiye bu nesneleri evin farklı yerlerine yerleştirmesini isteyin.

Birkaç dakika bekleyip, her nesneyi detaylı olarak anlatın. Ayrıca bulunduğu yere de değinin.

En iyi sonuçları almak için, bu aktiviteyi en fazla 10-15 dakika içerisinde tamamlamaya çalışın.

Bugün bahsettiğimiz egzersizler ayrıca zihinsel anlamda uyarıcıdır. Aynı zamanda stresi azaltmak için çok iyi yollardır

Son Güncelleme: 26.10.2018 12:04
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