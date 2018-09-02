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Beyin kanamasına neden olabilir!

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, aşırı sıcak ve nemli havalarda artan vücut ısısının vücutta ve beyin hücrelerinde hasara neden olacağını, bunun da beyin kanamasına yol açabileceğini belirtti.

Beyin kanamasına neden olabilir!

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, aşırı sıcak ve nemli havalarda artan vücut ısısının vücutta ve beyin hücrelerinde hasara neden olacağını, bunun da beyin kanamasına yol açabileceğini belirtti.

02 Eylül 2018 Pazar 09:36
Beyin kanamasına neden olabilir!

Yaz aylarında güneşe aşırı maruz kalma sonucu ortaya çıkan ve ölümcül sonuçlara neden olan güneş çarpması, özellikle çocuk ve yaşlıları tehdit ediyor. Aşırı sıcak ve nemli havalarda artan vücut ısısının vücutta ve beyin hücrelerinde hasara neden olacağını söyleyen Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, bu durumun beyin kanamasına yol açabileceğini belirtti.

Baysal, güneş çarpması sonucu beyinde meydana gelen hasarın düzeyi ile ilişkili kalıcı veya geçici nörolojik bozuklukların ortaya çıkabileceğini kaydetti. Aşırı sıcaklardan en çok küçük çocuklar, yaşlılar, kanser hastaları, kalp ve solunum yetmezliği olan hastalar, tansiyon ve şeker hastalığı gibi metabolik ve kronik hastalığı olanların etkilenebileceğini aktaran Baysal, "Yaz aylarında dikkatsiz güneşlenme sonucu daha öncesinde herhangi bir sağlıksorunu olmayan kişiler de sıcak havalardan olumsuz yönde etkilenirler" dedi.

Baysal, güneş çarpmasına maruz kalan kişilerde bacaklarda kramp, karın ağrısı, bulantı, tansiyon düşüklüğü gibi belirtiler ortaya çıkabileceğini söylerken böyle bir durumla karşılaşıldığında kişinin üzerindeki fazla giysilerin çıkartılıp gölge ve hava akımı olan bir yere alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca kişiye mineral içeriği zengin olduğu için tuzlu ayran ve su içirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Serdal Baysal, bacaklarda kramp geliştiyse kesinlikle masaj yapılmaması konusunda da uyarıda bulundu. Baysal ayrıca güneş çarpmasına maruz kalan kişiye soğuk kompres uygulanmasının ve kişinin soğuksu ile duş almasının da faydalı olacağını söylerken klima ve vantilatörlerin de vücut ısısının düşürülmesinde etkili olabileceğini belirtti.

Son Güncelleme: 02.09.2018 09:43
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