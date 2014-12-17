Bebeklerde Bronşiolite Dikkat!

1-3 ay arası bebeklerde daha sık ve şiddetli görülen bronşiolit, en fazla kışın ve ilkbaharda ortaya çıkıyor





Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Sancak Özer, çocuklarda sık görülen "bronşiolit" hakkında uyarılarda bulundu.



Bronşiolitin alt solunum yolunun küçük hava yollarının enflamatuvar tıkanıklığından kaynaklanan bir hastalık olduğunu kaydeden Dr. Özer, hastalığın sebepleri konusunda "Bronşiolit genelde viral bir hastalıktır. Bronşiolitin bakteriyel bir etkeni olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bronşiolit erkeklerde, anne sütü almayanlarda ve kalabalık koşullarda yaşayanlarda daha sık görülür. Ailenin yaşça büyük üyeleri genellikle enfeksiyon kaynağıdırlar. Doğumsal kalp hastalığı ve bağışıklık sistemi yetmezliği olan bebekler, hastalığı daha şiddetli geçirirler" dedi.

ASTIMLA KARIŞIYOR



Bronşiolitin hangi hastalıklarla karışabileceği ve nasıl ayırt edilebileceği hakkında bilgi veren Dr. Özer "Akut bronşiolitin en çok karıştığı durum astımdır. İlk ataktaki hastalık karışabilir; fakat tekrarlayan hırıltı atakları, ailede astım ve alerji öyküsünün varlığı astım tanısını destekler. Küçük bebeklerde soluk borusuna yabancı cisim kaçması, kistik fibrosiz ve boğmaca gibi diğer hastalıklar bronşiolitle karışabilir" dedi.



Hastalığın ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Özer "Nefes darlığı ve öksürük başlangıcından sonraki ilk 48-72. saatte bebek solunum problemleri için en yüksek risk altındadır. Ölüm oranı yüzde 1 den azdır ve ölümler solunum durması veya şiddetli sıvı kaybına bağlanmaktadır" dedi.



Bronşiolit hastalarına ve bu hastalığa yakalanmak istemeyenlere önerilerde bulunan Dr. Özer "Küçük bebeklerin, özellikle yüksek riskli bebeklerin kalabalık ortamlarda bulundurulmaması, solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerden uzak tutulması ve el yıkama alışkanlığının edinilmesi hastalıktan korunmada önemlidir. Yüksek riskli çocukları RSV enfeksiyonuna bağlı ağır komplikasyonlardan korumak için RSV aşısı yapılması korunmada etkilidir" şeklinde konuştu.