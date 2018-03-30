Bebek sahibi olmak artık daha kolay

Günümüzde kullanılan en yeni teknikler sayesinde artık bebek sahibi olmakta zorlananlar için yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Tüp bebek yöntemi de bunlardan biri olarak tanıtılabilir. Her zaman aradığınız kadar güncel teknolojik faydalar ile de güvenli bir yöntem olduğunu ifade edebiliriz. İlk olarak bu yöntemin nasıl yapıldığı hakkında kısa bir bilgi vermemiz gerekebilir.

Tüp bebek konusunda tüp bebekte Mikroenjeksiyon yöntemi kullanılmaya başladığı zamandan bu yana artık hem daha başarılı hem de daha emin olabileceğiniz sonuçlara merhaba diyebilirsiniz. Bu yöntem içinde ilk olarak yumurta ve sperm hücrelerinin toplanması ve spermin yumurta ile mikro iğneler vasıtasıyla birleştirilmesi sağlanmaktadır. Klasik tüp bebek yöntemine oranla başarı daha yüksek olduğu için daha çok tercih edilmektedir. Özellikle baba adayına bağlı olan kısırlık durumlarında başarıyı katlayan bu yöntem bir çok Kıbrıs tüp bebek merkezinde artık standart olarak uygulanmaktadır. Bunun başlıca sebeplerinden biri hem daha fazla gebelik elde etmek hem de bu sayede tüp bebek merkezinin başarı oranı yüzdesini arttırmaktır. Bizler Kıbrıs tüp Bebek Merkezi olarak sizin de bebek sahibi olabilmemiz için mikroenkeksiyon yöntemini uyguluyoruz.

Ayrıca Kıbrıs tüp bebek merkezlerinde; sperm donasyonu, yumurta donasyonu, embriyo donasyonu ve cinsiyet seçiminin yanı sıra; taşıyıcı annelik hizmeti de verilebilmektedir.