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Bebek sahibi olamayanlar için yumurta nakli aşamaları ve uygulama yöntemleri

Kadınların yumurtlama sorunları ile karşı karşıya kalındığında gebe kalma konusunda sorunlar yaşanmaktadır.

Bebek sahibi olamayanlar için yumurta nakli aşamaları ve uygulama yöntemleri

Kadınların yumurtlama sorunları ile karşı karşıya kalındığında gebe kalma konusunda sorunlar yaşanmaktadır.

28 Mart 2018 Çarşamba 22:07
Bebek sahibi olamayanlar için yumurta nakli aşamaları ve uygulama yöntemleri
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Kadınların yumurtlama sorunları ile karşı karşıya kalındığında gebe kalma konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle çiftler çocuk sahibi olma konusunda çeşitli tedavi yollarına başvururlar ve yumurta donasyonu da bunlardan başarı ile uygulanan bir tanesidir. Bazı klinikler ve Kıbrıs tüp bebek merkezi bu konuda başarılı çalışmalara imza atmış çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere kapılarını açarak çeşitli tedavi metotları ile bebek sahibi olmalarında katkıda bulunmuştur. Kadınların yumurtalarının az ve yetersiz olması, çeşitli genetik rahatsızlıklar nedeni ile yumurta donasyonu başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Hasta gizliliğine önem veren ve donörlerin kimliklerini gizli tutan Kıbrıs tüp bebek bir kodlama sistemi ile hastalarını adlandırmaktadır. Ancak ailelere sadece dönörün eğitim durumu ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi almaları sağlanır. Yumurta gelişiminin yetersiz olduğu durumlarda yumurta nakli işleminde donör kadından alınan yumurtalar toplanır. İşlem sırasında embriyo oluşturmanın ilk aşaması için baba adayının spermleri ile birleştime sağlanır. Bu yöntemin başarı oranı fazladır. Çünkü daha genç ve sağlıklı yumurta ile birleşme sağlanmıştır. Başarılı çalışmalarına devam eden Kıbrıs tüp bebek bu konuda birçok çiftin mutluluğuna vesile olmuştur. www.kibrismagusatupbebek.com

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