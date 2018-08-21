Bayram ziyaretlerine giderken atıştırmak kilo aldırmıyor

Fazla tüketilen kırmızı et, şerbetli tatlılar, hamur işleri kalp ve damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı için risk oluşturduğunu anlatan Diyetisyen Merve Altın, etlerin mutlaka 1-2 gün dinlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Altın, "Bu sebeple porsiyon kontrolünün sağlanması ve doğru seçimler yapılması bayramı ve sonrasını daha keyifli geçirmenize yardımcı olacaktır. Etler +4 derecede 1-2 gün mutlaka dinlendirilmelidir. Bu şekilde hareket etmeniz hazımsızlık, şişkinlik ve huzursuzluk yaşamamızı engeller. Etleri pişirirken kavurma yerine fırın, haşlama, buğulama, ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Etin yanına demir emilimini artırmak adına c vitamini içeriği yüksek olan yeşil yapraklı sebzeler eklenmelidir. Hazırlanan etler buzdolabında(+4 derece) 2-3 gün, dondurucuda (-18derece) 4-6 ay arasında muhafaza edilmelidir. Dondurucudan indirilen etler buzdolabında çözdürülmeli ve çözdürülen etler bir daha dondurucuya kaldırılmamalıdır" dedi.

"Sofralarımızın vazgeçilmezi olan sarma ve dolmada pirinç yerine bulgur, esmer pirinç kullanmalı, 4-5 adet sarmanın 1 dilim ekmeğe tekabül ettiğini unutulmamalıdır" diyen Altın, "Türk kültürünün vazgeçilmezi olan tatlılarından baklavanın adedi 200-250 kkal; yani 1 porsiyon meyve 1 dilim ekmek ve dört adet cevize eşdeğer olmakta bunları da kalori dengelemek adına diyetimizden çıkarmamız gerekmektedir. Yeme düzeninde değişiklikler olabileceği için özellikle akşam öğününe sebze yemeği, salata, çorba, yoğurt,ayran gibi hafif seçenekler tercih edilmelidir. Şeker hastaları pirinç, hamur tatlıları, şekerli ürünlerinden sakınmalı eğer tüketirlerse yanına 1-2 yemek kaşığı yoğurt yemelidir. Kalp ve damar hastalıkları olanlar sakatat, kuyruk yağı, iç yağı ve hamurlu tatlılardan kesinlikle kaçınmalıdır" diye konuştu.

Et ve baklavayı akşam tüketmeyin

Bayramın vazgeçilmezleri et ve baklava tüketiminin akşam değil gün içinde yapılması uyarısında bulunan Altın, şöyle devam etti:

"Et, baklava tercihi akşam değil gün içinde yapılmalıdır. Evden çıkmadan önce çorba, sebze yemeği, yoğurt gibi basit atıştırmalıklarda bulunmak ikramların porsiyonlarını kontrol edebilmek adına kolaylık sağlayacaktır. Bayramda tercih edeceğimiz meyvelerde karpuz, üzüm, incir, muz, kuru meyveler ve kavun gibi glisemik indeksi yüksek olanlardan kaçınılmalıdır. Gazoz, kola gibi asitli ve şekerli içecekler yerine ayran, su, sade maden suyu , şekersiz çay, şekersiz kahve tercih edilmelidir. Su tüketimi ve fiziksel aktivite ihmal edilmemeli en az 2-2,5 lt su tüketilmeli ve öğünlerden yaklaşık 1-1,5 saat sonra en azından yürüyüş yapılmalıdır."