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‘Bayram sonrası iç organları dinlendirin’

Uzmanlar, Kurban Bayramı sonrasında bazı iç organların dinlenme ihtiyacına dikkat çekerek hayvansal yağlardan uzak durulması uyarısında bulundu.

‘Bayram sonrası iç organları dinlendirin’

Uzmanlar, Kurban Bayramı sonrasında bazı iç organların dinlenme ihtiyacına dikkat çekerek hayvansal yağlardan uzak durulması uyarısında bulundu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:09
‘Bayram sonrası iç organları dinlendirin’

Diyetisyen Dilek Çiçek, bayram sonrası acilen dinlenmeye ihtiyacı olan ilk organın karaciğer olduğunu söyledi. Çiçek, bugünlerin hem doymuş yağlardan zengin hem de şeker içeriği yüksek beslenip ekstra çalışmak zorunda kalan karaciğer için dinlenme vakti olduğunu söyledi.

Çiçek, “Karaciğeri dinlendirmeye bol su tüketmekle başlamalısınız. Günde en az 2-3 litre su tüketmek ilk adım atılmalı. Hayvansal yağlardan uzak durmalı, bitkisel sıvı yağlar ve badem ceviz fındık gibi sağlıklı kuru yemiş çeşitleri tüketmelisiniz. Büyük yeşil salata tabakları, kuru baklagil yemekleri ve meyve salatalarına sofranızda yer vermelisiniz. Vücudumuzdan toksinleri uzaklaştırmak  için her akşam yeşil detoks karışımı ile karaciğerinizi sakinleştirebilirsiniz. Bu bayramda da şerbetli tatlılar ve çikolata-şeker ikramlarını geri çevirmeyip bolca tükettiyseniz pankreasınızı yeterince yormuş olmalısınız. Vücudumuzun şeker düzenlemesinin merkezi olan kan şekeriyle ilgili hormonların üretim yeri olan  pankreası dinlendirmek gerekecek” dedi. 

“Midenin rahatlaması gerekiyor”

Bayramlarda midenin kapasitesinin arttırıldığına dikkat çeken Çiçek, şöyle devam etti: 

  “Hayır diyemediğiniz sofralardan sonra sık sık reflü şikayetleri yaşamış olmalısınız. Mide kapasitenizi arttırdığınız için, iştah mekanizmanızın kontrolü de maalesef artık sizde değil. Aslında tüm bu olumsuzlukları eski haline getirmek çok kolay. Mideyle dost olmanın sırrı ara öğünden geçiyor. Sağlıklı ara öğün alışkanlığı edinerek hem mide kapasitenizi kısa sürede eski haline getirebilir, iştahınızın kontrolünü yeniden ele geçirebilir hem de reflü gastrsit gibi şikayetlerinizi tekrar en aza indirebilirsiniz. Unutmayın ana yemeklerde sofraya çok aç oturmamanız ve iştah kontrolünü sağlamanız için ara öğün yapmanız şart. Her gün saat 15.00-16.00 sıralarında kendinize hazırlayacağınız bir dilim ekmek peynir domates salatalık ile hem midenizi sakinleştirin hem de akşam yemeğe aç başlamayın. Doygun ara öğün saatlerinize geri dönmeli, midenizi dinlendirmeli ve rahatlatmalısınız. Bayramda yüksek protein tüketimi kabızlık oranını önemli ölçüde arttırır. Bağırsaklarınızı doğru beslemek için ilk olarak; bağırsaklarınızı toksinlerden arındırmalı, bağışıklık sisteminize destek olmalısınız. Bayram sonrası yararlı bakterilerden zengin beslenmek için probiyotik kullanın. Kefir tüketimi veya probiyotik takviyeli yoğurt tüketimi bağırsak temizliği için en büyük destek.”

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