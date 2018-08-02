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BAYILARAK YİYORUZ AMA KANSERE NEDEN OLUYOR

Kanser hastalığı giderek yayılmaya başlayınca bilim insanları bu hastalığın beslenme ve sağlıklı yaşamla alakalı bağlantısını araştırmaya devam ediyorlar. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi düzenlendi. İşte bilim insanlarına göre kanseri önlemek için değiştirilmesi gereken beslenme alışkanlıkları…

BAYILARAK YİYORUZ AMA KANSERE NEDEN OLUYOR

Kanser hastalığı giderek yayılmaya başlayınca bilim insanları bu hastalığın beslenme ve sağlıklı yaşamla alakalı bağlantısını araştırmaya devam ediyorlar. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi düzenlendi. İşte bilim insanlarına göre kanseri önlemek için değiştirilmesi gereken beslenme alışkanlıkları…

02 Ağustos 2018 Perşembe 10:09
BAYILARAK YİYORUZ AMA KANSERE NEDEN OLUYOR

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, "Şeker hayatımızdan hemen hemen çıkarılması gereken gıdalardandır. Makul ölçülerde tüketildiğinde bal, meyve ya da pekmezden alınan şekerden bir zarar gelmez. Balı kahvaltıda tüketirseniz sorun yok, ama kaşık kaşık yerseniz zararlı olması kaçınılmazdır" açıklamasında bulundu.

Bayılarak Yiyoruz Ama Kansere Neden Oluyor

Bilim insanları, kanser gelişiminin önlenmesi ve hastalığın tedavi başarısı için şeker ihtiyacının pekmez, hurma ve incir gibi işlenmemiş gıdalardan aşırıya kaçmadan karşılanması, fruktoz içeren ürünlerden ve palm yağından uzak durulması... Etin günlük alınması gerekenin üstünde yenilmemesi ile özellikle salam, sosis ve sucuk gibi işleniş etin sık tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Bayılarak Yiyoruz Ama Kansere Neden Oluyor

Prof. Dr. Sağlam, gelir grubuna göre hastalıkların çeşitlilik gösterdiğini ifade ederek, "Prostat kanseri iyi beslenen, yüksek protein alan, salam, sosis ürünler yiyen obez grubun hastalığı. Akciğer kanserleri ise daha zayıf olanların hastalığı gibi oluyor. Yemek borusu ve mide tümörlerinin yurdumuzda en çok görüldüğü bölgeler ise Van, Doğubayazıt, Bitlis, Erzurum. Gelir düzeyi düşük ve beslenme alışkanlıkları farklı grupta" dedi.

Bayılarak Yiyoruz Ama Kansere Neden Oluyor

Kanser tedavisinde doğru beslemenin önemine işaret eden Sağlam, doğal yollarla üretilmemiş ve işlenmiş bütün gıdalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı. Yoğurdun, yiyeceklerin içindeki zehirleri tutarak kaynakları yenilediğini belirten Sağlam, "Yumurta da uygun koşullarda üretildiği takdirde mutlaka alınması gereken bir gıdadır. Aynı şekilde Dünya Sağlık Örgütü, bütün salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş et ürünlerini sigarayla aynı düzeyde birinci kategoride kanserojen olarak ilan etti.

Bayılarak Yiyoruz Ama Kansere Neden Oluyor

Bir maddenin kanser yapabilmesi için sürekli kullanılması önemli. Her gün maruz kalındığında, bağışıklık sistemi buna yetişemiyor ve temizleyemiyor. Nadiren yapılması halinde, kişinin düzgün bir bağışıklık sistemi varsa temizlik yapılabiliyor. Bu nedenle aşırıya kaçılmadan ve haftada bir tüketilebilir. Her gün tüketildiğinde yüzde 18'in üzerinde kanser riski artıyor. Hala yüzde 100 demiyoruz ama kanser riskini artırıyor."

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