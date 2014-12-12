Baş Ağrısından Doğal Yöntemlerle Kurtulun





Stres, sinir, öfke derken baş ağrıları gündelik yaşamın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. En çok rastlanan şikayetlerden olan baş ağrıları yaklaşık yüzde 90 hiçbir anatomik nedene dayanmıyor. Kas tabakasının spazmı olarak tanımlanan bu ağrılar, genellikle sinirsel olsa da, bazı baş ağrılarına beyin ve atardamarlarının genişlemesi veya beyin duvarlarındaki basıncın artması neden olabiliyor.



Uzmanlar sinüsler gibi kafatası içi boşluklardaki kan hücumunun şiddetli baş ağrısı yaratabileceğini belirterek burundaki hafif bir kanlanma, görme bozuklukları, göz içi tansiyonu da baş ağrısına neden olabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar baş ağrılarını hafifletip rahatlamayı sağlayacak şu önerilerde bulunuyor.



İşte o pratik ve etkili öneriler...



- Havanın içine atılan bir kahve fincanı defne tohumunu iyice dövün. Daha sonra bir çorba kaşığı bal ile karıştırılıp yiyin. Ağrıyı geçirmekte oldukça etkilidir.



- Yarım litre gül suyunun içine bir çorba kaşığı kekik katın.Bir süre bekletildikten sonra içine batırılan bir bez parçasını biri alına, diğerini ise enseye koyun. Kısa aralıklarla değiştirin.



- Havanda dövülmek suretiyle ezilen birkaç diş sarımsağı alın ve şakaklara koyun.



- 2 litre suyun içine çorba kaşığı fesleğen koyun. Kaynadıktan sonra ılımasına yakın bu su ile kafa derisine firiksiyon yaparak başınızı yıkayın.





- 1 adet limon kabuğunu soymadan ince ve yuvarlak şekilde kesip alnınıza ve şakaklarınıza koyun.



- 1 bardak kaynar suyun içine dövülmüş bir çay kaşığı sarı şebboy sapları koyun. Soğuttuktan sonra süzülerek günde 3 defa birer çay kaşığı için. Ancak aşırı dozda kullanılması sakıncalıdır.



- 1 litre suyun içine, bir çorba kaşığı nilüfer çiçeği katılıp kaynatıldıktan sonra günde üç öğün birer çay bardağı tüketin.



- 1 bardak suyun içine bir çay kaşığı çuha çiçeği koyun. Bir süre bekletip için.





- 1 bardak kaynar suyun içine bir tatlı kaşığı ısırgan otu katıp demleyin. Kısa bir süre bekledikten sonra süzülerek için.



- Alnınıza ince ve yuvarlak kesilmiş çiğ patates koyun.







- 1 litre suyun içine 2 çorba kaşığı melek otu kökü ve yaprağını kaynatıp süzün. Günde 3 çay bardağı için.