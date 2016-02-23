Balla Karıştırılan Isırgan Otu Bomba Etkisi Yapıyor!

Cinsel yönden sorun yaşayanlar ısırgan tohumu ile güç kazanıyor.



Balla karıştırıp yenildiğinde bomba etki yaratıyor. Kanı temizleyen, alyuvarları yenileyip kan yapan ısırgan tohumu cinsel sıkıntı yaşayanlarda afrodizyak etkisi gösteriyor. Mutlaka öğütülerek tüketilmesi gereken ısırgan tohumunun bal, pekmez veya yoğurt ile karıştırılarak bir tatlı kaşığı yenmesi öneriliyor. Bu güçlü gıdanın faydalarını ve şifa olduğu hastalıkları şöyle sıralayabiliriz…



Adet kanamalarını düzenler. Karaciğer, akciğer, safra kesesi, dalak rahatsızlıklarında kullanılır.



14 gün boyunca ısırgan çayı içilmesi halinde göğüslere dolgunluk katıyor ve toparlıyor.



Demir vitamininden yoksun kişilerin mutlaka her gün iki bardak ısırgan çayı içmeleri öneriliyor.





Son Güncelleme: 23.02.2016 20:56