Baharda Midenize Dikkat!



Ağrı, bulantı, kusma, hazımsızlık, ağıza acı su gelmesi, kötü ağız kokusu ve ani kilo kaybı gibi şikayetler bazı mide hastalıklarını işaret edebilir.Mide hastalıkları denince aklımıza; ülser, gastrit, reflü, mide kanseri, mide mikrobu (helicobacter pylori) gibi hastalıklar gelir. Bu rahatsızlıklar özellikle mevsim değişikliklerinde artış gösterir… Ağrı, bulantı, kusma, hazımsızlık, ağıza acı su gelmesi, kötü ağız kokusu ve ani kilo kaybı gibi şikayetler bazı mide hastalıklarını işaret edebilir.Mide bölgesindeki sıkıcı, yanıcı karakterde kronik ağrılar ülser hastalığını düşündürür. Onikiparmak bağırsağı ülserinde ise yemeklerden birkaç saat sonra başlayan, gece uyandıran, yemek ve alkali almakla geçen kronik ağrılar söz konusudur. Bu kronik ağrıların dışında ani başlayan, çok şiddetli, delici ve kısa sürede tüm karna yayılan ağrılarda ülser delinmesi düşünülmelidir. 50 yaşın üzerinde başlayan, yemeklerle artan, antiasitlere cevap vermeyen, iştahsızlık ve kilo kaybıyla birlikte olan ağrılarda mide kanseri düşünülmelidir.Ülser hastalarında kanamaların yüzde 20'sinde dışkı koyu katran rengindedir. Yüzde 50 vakada ise her ikisi bir arada görülür. Dışkının koyu renkte olması midedeki kan proteinlerinin mide asidi ile sindirilmesi sonucu oluşur. Dışkı katrana benzer ve pis kokuludur. Demir tedavisi, pancar, ıspanak, karadut gibi yiyecekler de dışkıyı siyah yapabilir.Mideden yemek borusuna geçen mide muhtevası ağıza kadar olan bölgede yanma hissi oluşturur, bu reflü belirtisidir. Ağır yemeklerden sonra ve yattıktan sonra reflü sıktır. Reflü bazen kalp krizi, ses kısıklığı, astım gibi hastalıklarla karışabilir.Başka sistemik hastalıkların yanı sıra mide hastalıklarının hemen hepsinde bulantı ve kusma ortaya çıkabilir.Yemeklerden sonra dolgunluk, şişkinlik hissi, çabuk doyma ve bulantı gibi şikayetlerden oluşur. Her türlü mide hastalığında hazımsızlık görülebilir.Kötü ağız kokusuGenelde diş, dişeti, sinüs enfeksiyonları gibi hastalıklardan kaynaklanan kötü ağız kokusu bazen mide kanseri, reflü, gastrit, helicobacter pylori gibi hastalıklarda da ortaya çıkabilir.Çok sıcak yiyecek ve içecek tüketen; salamura, işlenmiş gıda tüketen kişilerde ortaya çıkan mide rahatsızlıkları ve kilo kaybı mide kanserini düşündürmelidir.Mide rahatsızlığı yaşayan kişilerin kendilerine dokunan besinlerden uzak durmaları gerekir. Sigara ve alkol tüketimi midede rahatsızlığa yol açacağından uzak durulmalıdır. Bilinçsiz ilaç kullanımı da son derece sakıncalıdır.