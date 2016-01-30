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Bademin Faydaları Saymakla Bitmiyor

Bademin Faydaları Saymakla Bitmiyor

30 Ocak 2016 Cumartesi 17:22
Bademin Faydaları Saymakla Bitmiyor
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Bademin Faydaları Saymakla Bitmiyor

Cinsel güçsüzlüğe karşı ilaç olarak da kullanılan badem, enerji patlamasına yol açıyor. Uzmanlar badem yiyenlerin mutlu olduğunu belirtiyor.
OMEGA 3 kaynağı olarak; kalp ve damar dostu olan bademin faydaları saymakla bitmiyor.Cinsel güç kaybı yaşayanlara ilaç gibi etki eden bademin dikkat çeken yararlarından bazıları şöyle:
Kan pıhtılaşmasını ve damar sertliğini önler. Tansiyonu düşürür, şeker hastalarında riski azaltır.
İçindeki kalsiyum kolesterol düzeyini düşürür ve kemik erimesini önler.
İçindeki yağlar kötü kolesterolü azaltmaktadır.
Vücut direncinin artmasında, yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda çok faydalıdır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir.
Kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına yönelik de kullanılır.
Çağımızın hastalığı olan strese iyi gelen yiyecekler arasındadır.  
Son Güncelleme: 30.01.2016 19:24
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