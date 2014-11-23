Bademcik enfeksiyonu kalbi etkileyebilir!

Yeni Asır'ın haberine göre Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Burhan Oflaz, yaptığı açıklamada, bademcik enfeksiyonunun baş ve karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma ve ateşle başladığını söyledi.



Rahatsızlığın daha sonra boğazda yanma ve şiddetli ağrı, ağız kokusu ve yutkunma zorluğu ile belirginleştiğini aktaran Oflaz, en önemli risk etmeninin de okul ve kreşler olduğunu belirtti. Oflaz, bu enfeksiyonların kış ve mevsimsel geçiş dönemlerinde daha çok görüldüğünü vurgulayarak, ''Hastalığa yol açan soğuklar değildir, günlük yaşantımızın daha çok ev, iş yeri, okul, toplu taşıma araçları gibi kapalı ortamlarda geçmesidir. Az havalandırılan ortamlarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir kişiden diğerine yayılması kolaylaşır'' bilgisini verdi.



Çocuklarda 5-15 yaş aralığında bu enfeksiyonun daha sık görüldüğünü dile getiren Oflaz, ''Çocuklar yılda 2 ya da 3 kez boğaz enfeksiyonu geçirebilir ve erişkinlere oranla daha sık üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanır. Bu durum kreş, yuva ve okul gibi çok sayıda çocuğun bir arada bulunduğu ortamlarda bulunan çocuklarda çok daha belirginleşir'' diye konuştu.



"TEKRARLANAN ENFEKSİYONLAR KALICI HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR"



Yrd. Doç. Dr. Oflaz, çocuklarda tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının kalıcı hastalıklara yol açabildiğine işaret ederek, şunları aktardı: ''Kalıcı geniz eti büyümesi, sinüzit, orta kulak enfeksiyonu, orta kulakta sıvı birikmesi ve ileride işitme azlığı gibi kalıcı problemlere yol açabilir. Bunlardan çok daha önemlisi, çocuklarda boğaz enfeksiyonlarının sık görüldüğü için 'ortalık hastalığı' olarak düşünülmesi ve aileler tarafından önemsenmemesidir. Bazı çocuklarda 'beta mikrobu' ile oluşan boğaz enfeksiyonlarından sonra, bademcik iltihabını izleyen dönemlerde eklem rahatsızlıkları ve kalp kapaklarına zarar veren kalp romatizması oluşabilir. Beta mikrobundan kaynaklanan bademcik enfeksiyonu sonrasında ortaya çıkan kalp romatizması, kalbin her tarafını ve özellikle de kalp kapaklarını tutarak erken dönemde kalp kapak yetersizliğine ve ileride suni kapak takılmasına kadar varabilecek durumlara yol açabilir.''



Çocuklardaki romatizmanın erişkinlerden daha tehlikeli olduğuna dikkati çeken Oflaz, şöyle devam etti: ''Ülkemizde eklem ağrısı yakınması olan bir çocuğa sıklıkla aileleri tarafından ağrı kesici ilaçlar verilmekte ve bu ağrılar yanlışlıkla büyüme ağrısı olarak yorumlanmaktadır. Oysa eklem ağrısı bademcik enfeksiyonu rahatsızlığının bir bulgusudur ve kalp tutulumuna doğru gidişin ilk habercisi olabilir. Maalesef tanı almamış ya da geç tanı almış bazı çocuklarda tüm hayatını etkileyebilecek kalp bozuklukları görülebilmektedir. Bu hastalığın, ülkemizde genç yaşta kalp nedeniyle ölümlerin en sık sebeplerinden birisi olduğunu vurgulamak isterim.''



Oflaz, çocuğunda eklem ağrısı olan ailelerin çocuk hastalıkları uzmanına başvurması, ailelerin çocuklara kendi başına antibiyotik veya herhangi bir ağrı kesici vermemesi gerektiğini söyledi.



Çocukları enfeksiyondan korumanın mümkün olmadığını belirten Oflaz, bulunulan ortamın havalandırılması ve el yıkama alışkanlığı kazandırılmasının riski azaltacağını sözlerine ekledi.